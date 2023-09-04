Выжил, но перестал быть собой: как поврежденный мозг Финеаса Гейджа навсегда изменил медицину

13 сентября 1848 г. Финеас П. Гейдж вошел в историю, когда во время строительных работ неожиданный взрыв привел к тому, что железный стержень прошел сквозь мозг мужчины. Человек чудом выжил, хотя никто этого и не ожидал.

Железный стержень, длиной метр и диаметром 3,2 сантиметра, неожиданно столкнулся с камнем, что привело к преждевременной детонации. Этот взрыв запустил железный прут сквозь череп Гейджа: сначала он пробил левую щеку, прошел через мозг и, наконец, вышел через верхнюю часть черепа. Последствия были ужасным зрелищем: стержень, "измазанный кровью и мозгом", нашли в нескольких метрах от мужчины, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Само по себе выживание было чудом, однако самое интересное произошло во время выздоровления. Коллеги и знакомые вскоре заметили разительные изменения в его личности и поведении, что пролило новый свет на сложную взаимосвязь между разумом и мозгом — взаимосвязь, которая до сих пор считалась неисследованной.

В публикации 1998 года в журнале BMJ нейробиологи Киран О'Дрисколл и Джон Пол Лич углубились в наблюдения доктора Харлоу, который описал, как Гейдж "перестал быть Гейджем" после этого инцидента. Доктор сообщил, что коллеги Гейджа, "которые считали его самым эффективным и способным бригадиром [...] увидели изменение его мнения настолько заметным, что они не могли снова дать ему рабочее место [...] Он отрывист, неуважителен, прибегая порой к самой грубой ненормативной лексике (что раньше не было его привычкой), проявляя лишь незначительное уважение к своим товарищам, не терпя сдержанности или совета, когда это противоречит его желаниям [...].] Ребенок по своим интеллектуальным способностям и проявлениям, он имеет животные страсти сильного человека [...] Его ум радикально изменился, настолько решительно, что его друзья и знакомые сказали, что он "больше не Гейдж".

Это глубокое изменение личности Гейджа вызвано повреждением орбитофронтальной коры головного мозга, расположенной в лобной доле, — открытием, которое впоследствии приведет к очень противоречивой процедуре, известной как лоботомия.

К середине 20-го века практика лоботомии распространилась по всему миру, применяя целый ряд методов — от инъекции алкоголя непосредственно в мозг до забивания ледоруба через глазницу. Основной целью было разорвать связи с лобной долей мозга, чтобы облегчить симптомы психических заболеваний или, в некоторых случаях, сделать пациентов более управляемыми.

Ранее Фокус писал, что мы можем наконец узнать, почему у людей такой большой мозг.

А также мы рассказывали, почему у человека только по десять пальцев на ногах и руках.