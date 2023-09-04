Полная беспечность. Российские ученые пробудили 46 000-летнего червя, и готовятся "воскрешать" людей

Исследователям удалось вернуть к жизни замороженного десятки тысяч лет назад червя, и теперь они стремятся понять, может ли это сработать с замороженными людьми.

Подобный сценарий уже был описан не в одном фильме, в том числе и в фильм "Человек из Энсино" ("Замороженный калифорниец") 1992 года, где двое старшеклассников обнаруживают в своем саду замороженного пещерного человека, а затем размораживают его и пытаются познакомить с современной жизнью. Теперь исследователи "воскресили" древнего червя, жившего на Земле 46 000 лет и пытаются понять, может ли эта стратегия сработать и с людьми, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученым удалось "воскресить" группу давно вымерших круглых червей, которые были заключенные в ледовых оковах со времен шерстистых мамонтов. Несмотря на то, что эти древние черви находились в состоянии спячки, невозможной для человека, российские ученые полагают, что это может помочь "воскресить" в дальнейшем и замороженных людей.

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Отметим, что некоторые эксперты по крионике считает, что потребуется всего около 50 лет, чтобы сотни трупов, которые якобы заморожены в лабораториях по всему миру вновь вернулись к жизни. Например, генеральный директор компании "КриоРус" Валерия Удалова утверждает, что разместила в своей лаборатории на базе криоконсервации в Москве 94 замороженных трупа. Якобы большинство тел в этой лаборатории принадлежат гражданам России, однако треть из них прибыли из других стран, в том числе США, Франции и Великобритании.

В прошлом месяце экспертам удалось "воскресить" группу давно вымерших круглых червей Фото: PLOS Genetics

Отметим, что существует несколько способов замораживания людей. Некоторые предпочитают заморозить все свое тело — это обойдется в 46 000 долларов, тогда как другие замораживают только свой мозг или голову — это дешевле, всего 11 000 долларов. Фактически тела или части тела помещают в гигантские камеры лабораторий, где они ждут своего часа, пока ученые не найдут способ "воскрешать" людей.

Новое исследование было проведено в прошлом месяце. В ходе исследования ученым удалось вернуть к жизни давно вымершего червя Panagrolaimus kolymaensis, которые десятки тысяч лет находился в состоянии покоя. Это состояние также известно как анабиоз и характеризуется тем, что организм отключается до тех пор, пока телесные процессы не становятся полностью необнаружимыми.

Фактически именно это состояние и позволило древним червям пережить десятки тысяч лет в условиях сибирских температур. Но в отличие от доисторических обитателей Земли, люди не способны впадать в состояние анабиоза, подобное спячке, что само по себе уже представляет для крионистов огромную проблему.

По словам Удаловой, многие животные на планете способны впасть в анабиоз, замерзнуть и оттаять. Однако люди вовсе не такие. Например, это может получиться у лягушек, в организме которых много глицерина, но у нас его нет. Она также отметила, едва ли ученым удастся радикально перестроить метаболизм человека, чтобы мы смогли впадать в анабиоз как животные. Вероятнее, проще будет создавать "новые искусственные тела".

Крионконсервация – это глубокая заморозка тела до - 196°C Фото: Southern Cryonics

Удалова рассказала, что в "КриоРусе" сначала проводят операцию по обескровливанию человека, затем его тело подключают к новой системе кровообращения, накачиваемой "криопротекторными растворами". Как правило, они представляют собой антифризы, например, этиленгликоль, которые часто используются для защиты неповрежденных клеток и тканей в других областях научных исследований. В то же время тела охлаждаются до максимальной температуры -196°C и хранятся в камерах до тех пор, пока ученые не разработают необходимую технологию.

Большинство экспертов в этой области сходятся во мнении, что это далеко не просто, поскольку сами химические вещества, используемые для сохранения тел, могут быть токсичными при длительном исследовании. В результате "разморозка" замороженных органов может привести к опасным для жизни переломам, если скорость оттаивания не будет одинаковой по всему телу. Таким образом ученые сходятся во мнении, что потребуются огромные достижения в тканевой инженерии и медицине, чтобы когда-то научиться "воскрешать" замороженные тела людей.

Впрочем, Удалова смело заявляет, что разработка подобной технологии ближе, чем полагают другие ученые — она считает, что это станет возможным уже в течение следующих 50-70ет. В то же время президент американского Института Крионики Денниса Ковальски полагает, что могут пройти "сотни лет", прежде чем замороженные воскреснут.

Ранее Фокус писал о том, что тихоходки способны поставить жизнь на паузу, если их заморозить.