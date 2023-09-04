История в 34 млн лет. Древняя грязь Миссисипи пролила свет на тайну образования ледяных щитов Земли

Исследователи изучили грязевые керны и обнаружили давно скрытые подсказки о происхождении гигантских ледяных щитов планеты десятки миллионов лет назад.

Новая работа ученых из Университета Бирмингема в Великобритании показывает, что древние грязевые керны, пробуренные в Миссисипи, содержат скрытые подсказки о происхождении ледяных щитов нашей планеты, образованных около 34 миллионов лет назад, пишет Science Alert.

В то время Земля находилась в процессе серьезного перехода от теплой эпохи эоцена к более прохладному олигоцену. Известно, что в эоцене на планете не было постоянного льда, однако уже к началу новой эпохи на ней уже образовались ледяные щиты, причем они были на 25% больше тех, что мы наблюдаем сегодня.

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По мере того как ледяные щиты планеты росли во время перехода между эпохами, уровень моря неумолимо снижался и в конце концов упал на 40 метров, в результате чего были обнажены участки суши, которые ранее были затоплены. Исследователи отмечают, что столь резкое падение уровня моря привело к значительному переносу углерода из прибрежных отложений в атмосферу — об этом свидетельствует анализ образцов древней грязи того же периода, собранной исследовательской группой недалеко от Джексона (Миссисипи).

По словам старшего автора исследования, микропалеонтолога и палеоокеанографа Тома Данкли Джонса, им с коллегами удалось извлечь из древней грязи информацию, что помогло им ответить на ключевой вопрос: как антарктический лед массово расширился до континентальных масштабов.

Авторы исследования отмечают, что первоначально эти ледяные щиты образовались в результате длительного захоронения углерода в отложениях, которые изолировали его от атмосферы, а следовательно не дали оказать известный эффект "удержания тепла".

Снижение содержания углерода в атмосфере планеты также способствовало установлению более прохладного современного климата последних 34 миллионов лет. В результате были созданы более холодные условия, способствовавшие образованию массивных ледяных щитов Земли в Антарктиде, что повлекло снижение уровня моря.

Ученые считают, что этот переход произошел слишком быстро, в результате многие виды попросту не успели адаптироваться, что привело к массовому вымиранию. Отметим, что этот неспокойный период в истории Земли также известен под французским прозвищем Grande Coupure, что означает "великолепный крой".

По словам Данкли Джонса любопытным является и то, что быстрый переход между эпохами также привел к противоположной тенденции — отступивший океан обнажил прибрежные участки суши, сделав их более уязвимыми для эрозии. Эти мягкие, сырые отложения содержали большие объемы растительного материала и другого органического мусора, который больше не был защищен морской водой.

Когда эти участки высохли, содержащийся в них органический материал подвергся воздействию кислорода и стал пиршеством для микробов, в результате в атмосферу Земли был выпущен связанный ранее углерод. Этого всплеска углекислого газа оказалось достаточно, чтобы вызвать пусть и временную "отрицательную связь с охлаждением климата". Авторы исследования полагают, что это событие на короткое время подорвало переход планеты к "ледяному климату".

Команда отмечает, что перенос углерода из этих прибрежных отложений, возможно, не остановил переход планеты к более прохладному климату олигоцена, но он раскрывает важную деталь о том, как работает эта сложная система.

По словам соавтора исследования, микропалеонтолога и палеоокеанографа из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар, полученные в ходе исследования результаты проливают свет на то, как климат нашей планеты может подвергаться изменениям и насколько сильно это может быть связано с биосферой и углеродным циклом.

Отметим, что в ходе исследования учеными были изучены морские глины с глубины около 137 метров. Ученые сравнили данные из них с данными о переходе эоцена и олигоцена из других мест, в том числе Тихого океана. Эдгар отмечает, что понимание древни процессов на Земле может больше рассказать о сложности климата и экологии нашей планеты.

Ранее Фокус писал о том, что изменения климата породили сцены из "Безумного Макса", и вскоре это повторится.