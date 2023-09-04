Удар астероида может изменить орбиту Земли: в чем причина

Влияние астероида на нашу планету зависит от нескольких факторов, в том числе от скорости его полета и угла падения.

Столкновение любых двух объектов приведет к передаче импульса, что изменит траекторию их полета, по крайней мере теоретически такая возможность существует. Поэтому практически любой астероид, который упадет на Землю может изменить орбиту, по которой наша планета вращается вокруг Солнца. Но не все так просто, пишет Science Focus.

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Чем больше астероид, тем большее влияние в результате удара он может оказать на Землю. Но это влияние зависит от нескольких факторов, в том числе от его плотности, скорости полета, угла падения, а также от того места, куда упадет космический камень.

Во время любого ударного события астероид не полностью передаст импульс Земле и это связано с тем, что космический камень либо распадется на части, либо почти полностью испарится в результате трения в земной атмосфере, перед тем, как его обломки упадут на поверхность.

Во время движения через атмосферу большая кинетическая энергия астероида преобразуется в основном в тепло. Только небольшое количество энергии будет ощущаться как механическая энергия. Да и то вся эта энергия будет потрачена разрушение места падения на Землю и разрушение самого астероида. То есть, получается, почти никакая энергия астероида не изменит импульс Земли.

Чем больше астероид, тем большее влияние в результате удара он может оказать на Землю Фото: Andrea Danti/Shutterstock

Сейчас на Земле можно найти много кратеров, которые остались после падения астероидов. Например, самым большим ударным кратером на Земле является кратер Вредефорт диаметром почти 300 км, расположенный в Африке. Ученые считают, что примерно 2 млрд лет назад на Землю упал астероид шириной в 20 км на скорости до 90 тысяч км/час, что и привело к образованию этого кратера. Но этот камень примерно в 100 млн раз был меньше Земли по массе. Из-за того, что при ударе подобных астероидов Земле был передан небольшой импульс, а их масса была очень маленькой по сравнению с нашей планетой, говорит о том, что ни одно подобное событие не привело к сильному изменению орбиты нашей планеты.

Но это не означает, что такие падения астероидов проходят без последствий. Например, их связывают с массовыми вымираниями живых существ на Земле. Также ученые считают, что удары астероидов способствовали глобальному изменению климата, но Земля осталась на той же орбите, что и раньше.

Кратер Вредефорт Фото: Wikipedia

Но в ранней истории Солнечной системы все было иначе. Тогда, более 4 млрд лет назад в космосе летало гораздо больше крупных космических камней, которые сталкивались с молодыми планетами. Например, та же Луна возникла в результате удара по Земле камня размером с Марс. А Уран, ось вращения которого почти перпендикулярна плоскости его орбиты, пострадал от удара камня размером с Землю примерно 4 млрд лет назад.

Подобные удары, во время которых масса астероида составляла значительную часть массы планеты, наверняка были бы достаточно мощными, чтобы изменить их орбиты. Поэтому, скорее всего орбиты всех планет Солнечной системы изменились в результате столкновений. Но когда именно это произошло, пока не ясно.

Напоминаем, что недавно астрономы стали свидетелями падения астероида на Юпитер. Это событие вызвало яркую вспышку, как уже писал Фокус.

Фокус также писал о том, что скоро на Землю будут доставлены первые образцы породы с потенциально опасного для нас астероида Бенну.