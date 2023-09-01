В Юпитер врезался неизвестный объект: это засняли астрономы-любители (фото)

На Юпитер постоянно падают астероиды и кометы и таким образом газовый гигант защищает внутренние планеты Солнечной системы от подобных событий.

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Астрономы-любители из Японии и Китая опубликовали свои наблюдения за Юпитером в социальной сети Х (бывший Twitter). На новых изображениях видно, как неизвестный объект столкнулся с газовым гигантом, что вызвало появление яркой вспышки, пишет Space.

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Согласно заявлению астрономов-любителей, которые стали свидетелями ударного события, оно произошло еще 29 августа. В результате удара неизвестного объекта при выхождении в атмосферу планеты была замечена яркая вспышка.

Скорее всего в турбулентную атмосферу газового гиганта врезалась либо комета, либо астероид. На Юпитер часто падают такие объекты и таким образом планета в какой-то мере защищает внутренние планеты Солнечной системы от подобных событий.

Кроме небольшого видеоролика, на котором виден момент удара, также была размещена фотография в более высоком разрешении, где также видная яркая вспышка после вхождения кометы или астероида в атмосферу Юпитера.

У Юпитера сильная гравитация, а потому он постоянно притягивает к себе астероиды, которые находятся в главном поясе астероидов между этой планетой и Марсом. Например, впервые астрономы зафиксировали факт падения кометы на Юпитер еще в 1994 году и это была комета Шумейкеров — Леви 9. На месте удара осталось повреждение атмосферы, которое было видно с Земли в течение еще нескольких месяцев после инцидента.

Фото: X (Twitter)

Ученые считают, что Юпитер играет важную роль в защите внутренней части Солнечной системы от астероидов и комет. Благодаря своей гравитации он притягивает к себе и поглощает эти объекты или же направляет их движение в другую сторону космоса. По факту, и Юпитер, и Сатурн отвечают за то, чтобы на Землю не падали крупные космические камни и кометы, которые могли бы уничтожить жизнь на планете. Но это удается им не всегда. Например, 66 млн лет назад 10-километровый астероид все же смог упасть на Землю и из-за этого исчезли почти все динозавры.

Ученые считают, что ключ к обнаружению жизни на Марсе находится прямо здесь, на Земле. Для того, чтобы найти внеземные организмы на Красной планете, можно использовать исследования на нашей планете. Подробнее об этом Фокус уже писал.

Напоминаем, что астрономы зафиксировали сильнейшее извержение на Солнце, которое может разрушить атмосферу Марса, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую экзопланету, которая выделяется необычными характеристиками и согласно существующим теориям не могла появится там, где она находится. Эта планета имеет самую большую массу среди планет своего типа и ученые считают, что она может состоять наполовину из воды.