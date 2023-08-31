Ключ к обнаружению жизни на Марсе находится прямо здесь, на Земле: что говорят ученые

Для того, чтобы найти внеземные организмы на Красной планете, можно использовать исследования на Земле.

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Сейчас марсоход Perseverance ищет признаки существования древней внеземной жизни на Марсе. Но ученые считают, что обнаружить эти признаки можно с помощью исследований окаменелостей самых древних живых организмов на Земле, пишет Space.

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Примерно 3,5 млрд лет назад доминирующей формой жизни на Земле стали цианобактерии. Это был первый живой организм на нашей планете, который можно увидеть невооруженным глазом. На Земле осталось не так много мест, где сохранились окаменелости этих древних организмов, которые называются строматолитами. Одно из них находится на западе Австралии. Ученые считают, что исследование строматолитов поможет понять, какие именно признаки жизни следует искать в камнях на Марсе, возраст которых оценивается в 3,5 млрд лет.

Ученые из NASA, Австралийского космического агентства и Европейского космического агентства провели совместные исследования строматолитов в Австралии. По их словам, понимание эволюции жизни на Земле поможет применить эти знания для поисков жизни на Марсе.

По словам ученых, чтобы доказать, что объект имеет биологическое происхождение, нужно не только доказать, что жизнь могла его создать, но также необходимо доказать, что этот объект не был создан в результате других процессов. Ученые полагают, что знания, полученные в ходе подобных наблюдений за земными окаменелостями, пригодятся, когда образцы марсианской породы прибудут на Землю примерно через 10 лет.

Ученые из NASA, Австралийского космического агентства и Европейского космического агентства провели совместные исследования строматолитов в Австралии Фото: NASA

Марсоход Perseverance исследует марсианский кратер Езеро, где миллиарды лет назад были озеро и дельта реки и собирает образцы местной породы, которые могут хранить в себе признаки внеземной жизни. Ученые планируют доставить эти образцы с Марса с помощью нескольких космических аппаратов, которые полетят туда или в конце этого десятилетия, либо в начале следующего. Когда эти образцы будут доставлены на Землю, то ученые хотят их тщательно изучить и возможно смогут найти там внеземную жизнь или же то, что может указывать на ее существование на Марсе в далеком прошлом.

Но миссия по доставке образцов с Красной планеты потребовала намного больше денег, чем выделил Конгресс США для NASA. Вместо первоначальных 4 млрд долларов, необходимых для создания новых космических аппаратов и проведения самой миссии на Марс, NASA потребовало в 2 раза больше денег. Но конгрессмены настоятельно рекомендовали космическому агентству уменьшить расходы до 5,3 млрд долларов.

Как уже писал Фокус из-за вспышки на Солнце мощный энергетический и плазменный удар придется по Марсу, который может потерять часть своей атмосферы. Выброс плазмы в космос стал неожиданностью для астрономов, хотя он не представляет угрозы для Земли.