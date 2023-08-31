Очень тяжелая и плотная планета: обнаружен еще один водный мир, которого не должно существовать

Новая планета нарушает все теории о формировании таких миров тем не менее она существует.

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Астрономы сделали неожиданное открытие. Они обнаружили самую тяжелую из известных планет, по размерам похожих на Нептун. До сих пор астрономы точно не понимают, как появилась эта планета, но есть несколько теорий, пишет Space.

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Сейчас ученые знают, что в космосе существуют каменистые планеты по размерам похожи на Землю или немного больше нее, а также газовые гиганты, размером с Юпитер и в несколько раз больше. Но есть еще планеты по размерам напоминающие Нептун. По своим характеристикам они могут быть похожи на планету Солнечной системы, то есть это ледяные гиганты с атмосферой и водорода и гелия, но также они могут быть очень плотными планетами, состоящими из камней и воды.

Необычная экзопланета

Наблюдая за звездой TOI-1853, которая немного меньше Солнца по размерам и находится в 544 световых годах от Земли, астрономы обнаружили возле нее новую планету, которую назвали TOI-1853 b. Температура на этой планете составляет 1200 градусов Цельсия, год здесь длится всего 30 часов, а находится она от своей звезды в 50 раз ближе, чем Земля от Солнца.

Ученые выяснили, что диаметр новой планеты немного меньше диаметра Нептуна и почти в 3,5 раза больше диаметра Земли. Сам Нептун примерно в 3,8 раз больше нашей планеты. Но самое интересное ждало ученых впереди. Оказалось, что масса TOI-1853 b в 73 раза больше Массы Земли, а это значит, что планета почти такая же тяжелая, как Сатурн. Масса этого газового гиганта в 95 раз больше массы Земли. Но и это еще не все. Исследование, опубликованное в издании Nature, показало, что плотность новой планеты в 6 раз больше плотности Нептуна. Поэтому экзопланета TOI-1853 b пока что является самой тяжелой и самой плотной из всех известных планет за пределами Солнечной системы, которые по размерам похожи на Нептун.

Новая планета нарушает все теории о формировании таких миров и тем не менее она существует Фото: space.com

Считается, что настолько близко к своим звездам могут вращаться либо каменистые планеты примерно в 2 раза больше Земли по размерам, либо газовые гиганты в 10 раз больше Земли. Известно всего несколько планет, так называемых "горячих Нептунов", которые могут существовать так близко к своим звездам.

Экзопланета, нарушающая известные теории

По словам ученых, что касается экзопланеты TOI-1853 b, то согласно современным теориям формирования планет, ее не должно существовать. Но планета все же существует, значит она появилась в результате столкновения двух каменистых огромных планет, что привело к удалению части ее атмосферы и воды, считают ученые. Но есть еще одна гипотеза. Возможно планета появилась намного дальше, но у нее была овальная орбита и из-за этого TOI-1853 b постоянно приближалась к своей звезде. Таким образом часть атмосферы была уничтожена и осталось лишь очень плотное каменистое тело. Затем орбита планеты изменилась, и она стала находиться так близко к своей звезде.

Астрономы предполагают, что новая планета может быть в основном каменистым миром с тонкой атмосферой из водорода и гелия. Но есть вероятность того, что планета состоит из камней и воды в соотношении 50 на 50. Это значит, что атмосфера TOI-1853 b состоит в основном из водяного пара.

Чтобы точно выяснить состав планеты ученые собираются использовать космический телескоп Уэбб для дальнейших наблюдений.

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