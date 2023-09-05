Яркий зеленый объект: как увидеть новую комету C/2023 P1 в ближайшие недели (фото)

Комета C/2023 P1 (Нишимура) уже сейчас приближается к Земле.

Обнаруженная меньше месяца назад новая комета, получившая название C/2023 P1 (Нишимура) уже сейчас видна в ночном небе, но для того, чтобы ее увидеть все же понадобится бинокль, пишет IFL Science.

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Комета C/2023 P1 медленно, но верно приближается к Солнцу, и она будет находиться ближе всего к нашей звезде 17 сентября. После этого комета отправится обратно во внешнюю часть Солнечной системы, чтобы вернуться к Солнцу только спустя 400 лет. По мере приближения к нашей звезде комета становится ярче, а значит ее легче увидеть в ночном небе.

Комета C/2023 P1 (Нишимура) также приблизится к Зеле и это произойдет 12 сентября, но она не представляет угрозы для нашей планеты, ведь пролетит мимо на расстоянии в 125 млн км. Это почти 84% расстояния от Земли до Солнца. Ранее астрономы предполагали, что эту комету можно будет увидеть невооруженным глазом, но хотя она и стала ярче, все же для ее обнаружения потребуется бинокль.

Комета C/2023 P1 (Нишимура) Фото: IFLS

Чем ближе комета к Солнцу, тем она становится более яркой, но при этом ее затмевает свет нашей звезды. Поэтому для наблюдения за кометой C/2023 P1 нужно использовать время либо до восхода Солнца, либо после заката.

Комета в настоящее время появляется ранним утром на востоке. Сейчас ее видно между созвездиями Рака и Льва. Например, рано утром, до восхода Солнца, можно использовать в качестве ориентира Венеру, недалеко от которой можно увидеть яркую зеленую точку света с длинным хвостом. После заката комету можно будет наблюдать уже после того, как она приблизится к Солнцу и отправится во внешние регионы Солнечной системы. Но в данном случае зеленую комету будет увидеть труднее.

Астрономы считают, что комета C/2023 P1 (Нишимура) представляет собой очень редкое зрелище, ведь в следующий раз она поделит к Земле и Солнцу только в 2431 году.

Комета C/2023 P1 (Нишимура) Фото: NASA

Эту комету, как уже писал Фокус, обнаружил астроном из Японии Хидео Нишимура еще 12 августа этого года. Поэтому комета кроме названия C/2023 P1 получила и дополнительное обозначение, связанное с фамилией первооткрывателя. Кстати, Нишимура до этого обнаружил еще две кометы, которые получили название C/1994 N1 и C/2021 O1.

Изначально ученые даже предположили, что данная комета может быть еще один объектом, который прилетел к нам из другой звездной системы, но следующие наблюдения показали, что это не так. Как уже писал Фокус, астрономы во время тщательного изучения новой кометы предположили, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом, но затем это предположение отбросили.

Некоторые астрономы считают, что комета C/2023 P1 (Нишимура) может не пережить встречи с Солнцем и растает, ведь это по сути кусок льда, либо взорвется и распадется на куски, которые будут вращаться вокруг Солнца. Для проверки этого предположения осталось ждать не так и долго и вскоре станет понятно улетит ли эта комета дальше или исчезнет навсегда из-за влияния солнечного излучения.

Также Фокус писал о том, что по словам астрономов, еще одна комета под названием 12P/Понса-Брукса может взорваться во время будущего полного солнечного затмения.