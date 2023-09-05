Зовут друг друга по имени. Ученые обнаружили нечто удивительное в поведении африканских слонов

Исследователи считают, что животные обращаются друг к другу, используя индивидуальные голосовые ярлыки, а не просто копируя крики друг друга.

Во всех человеческих культурах и в разных языках имена универсальны — они составляют большую часть нашей личности и помогают нам общаться друг с другом. Однако ранее считалось, что использование личных имен было присуще исключительно людям, пишет IFLScience.

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В новом исследовании ученые обнаружили, что дикие африканские слоны, вероятно, могут обращаться друг к другу с помощью индивидуальных криков, эквивалентных человеческим именам. Отметим, что данное исследование было опубликовано в виде препринта и еще не было рецензировано. В ходе исследования ученые анализировали сигналы диких слонов в двух районах Кении:

большая экосистема Самбуру на севере;

национальный парк Амбосели на юге.

Окончательный набор данных содержал 625 отдельных звуков, причем 597 из них произошли между членами одной семейной группы. Авторы исследования отмечают, что в общей сложности было 114 уникальных "абонентов" и 119 уникальных получателей сигналов. Далее ученые изучили "звонки", адресованные одному слону и заметили нечто удивительное.

Команда измерила акустические характеристики звуков слонов и провела серию статистических тестов, чтобы проверить, можно ли предсказать личность слона, которому предназначены те или иные звуки. Авторы исследования пришли к выводу, что слоны, к которым адресовано обращение, могут быть правильно идентифицированы по структуре звуков статистически значительно лучше, чем случайно.

Исследователи отмечают, что результаты их работы, по сути, стали первым доказательством голосовой адресации сородичей без имитации криков получателя, не являющихся людьми. Ученые также взяли 17 слонов и проиграли им записи обращенных к ним криков, а затем наблюдали за их реакцией. Результаты показывают, что слоны быстрее реагируют на "приветствие" обращенное именно к ним, а не контрольное.

Теперь ученые полагают, что им удалось обнаружить первые доказательства того, что нечеловеческий вид использует "человеческую систему именования" на обозначения отдельных особей. Предполагается, что это может быть связано с социальным поведением слонов: они склонны разбиваться на более мелкие группы, которые затем соединятся в более крупные. Ученые считают, что "вокальные ярлыки" в действительности могут улучшить координационные способности, когда животные находятся вне поля зрения друг друга.

Кроме того, исследователи считают, что обращение друг к другу по имени также может быть способом укрепления социальных связей, как это работает и у людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что слоны, как и люди, ненавидят есть одно и то же.