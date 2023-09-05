Расшифровали гения. Как греческий язык сформировал научное наследие Ньютона

В эту эпоху стремление к знаниям требовало владения древнегреческим и латинским языками, а образованная элита погружалась в область греческой истории, искусства, культуры, литературы и драматургии.

Бесценные записные книжки Исаака Ньютона, которые сыграли важную роль в формировании его новаторских научных теорий, отличаются исключительным использованием греческого языка. Эти тетради являются свидетельством не только интеллектуальных способностей Ньютона, но и распространенного использования греческого языка как научной среды в Англии XVII века, пишет GreekReporter.

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Содержание записных книжек Ньютона, изобилующее названиями и предметами, представленными на латыни, обнаруживает особую характеристику — они содержат тщательные греческие аннотации, написанные строчными буквами, украшенные важными диакритическими знаками. Эти тщательные записи позволяют заглянуть в интеллектуальное путешествие Ньютона, предлагая понимание некоторых сложных аспектов науки.

Одна из записных книжек, которую Ньютон приобрел во время учебы в Тринити-колледже и использовал примерно с 1661 по 1665 год, может похвастаться множеством заметок из его академических студий и набором оригинальных исследований, охватывающих математику, физику и метафизику.

Считается, что этот важный артефакт, переданный ему от отчима, сыграл ключевую роль в новаторской работе Ньютона в области вычислений.

В 1872 году большая коллекция записных книжек Исаака Ньютона, в том числе и написанных на греческом языке, нашла новый дом в Кембриджской библиотеке. Сегодня в Кембриджском университете хранится самое полное и исторически значимое собрание рукописей Ньютона.

Переломный момент произошел в 2011 году, когда Кембриджский университет представил оцифрованную версию этих драгоценных бумаг, обеспечив так их доступность для мировой аудитории.

Исаак Ньютон, фигура огромного масштаба, известен как один из самых гениальных и влиятельных ученых в истории. Его глубокое влияние на научную революцию и Просвещение невозможно переоценить.

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