Жертвоприношение морскому богу. Археологи обнаружили 2800-летние статуэтки в греческом храме (фото)

Раскопки древнегреческого храма, расположенного в исторической части 2800-летнего святилища в Греции, принесли целый ряд необычных артефактов.

Артефакты, обнаруженные археологами под руководством греческого Министерства культуры, составляют разнообразный ансамбль, среди которых особенно выделяются статуэтки, изображающие собаку, женскую фигуру и змею. Эти предметы, согласно новым исследованиям, могли служить жертвоприношениями Посейдону, почитаемому греческому божеству моря, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Расположенное в пределах города Эликис, также известного как Гелике, на северной окраине Пелопоннеса в Греции, святилище было посвящено поклонению Посейдону. Одновременно с открытием замечательных артефактов исследователи провели всесторонний анализ осадочных слоев этого места.

Их выводы указывают на то, что эта священная земля подвергалась периодическим затоплениям около 2 800 лет назад. К сожалению, упадок святилища ускорился, когда Эликис разрушило катастрофическое сочетание землетрясений и цунами, произошедшее более 2300 лет назад.

Бронзовая фигурка, вероятно, собаки, из раскопок в Греции Фото: Greek Ministry of Culture

Среди сокровищ, найденных во время этих раскопок, заметной находкой является тщательно изготовленная бронзовая фигурка, имеющая удивительное сходство с собачьей формой. Дополняя эту находку, также найдена глиняная фигурка, изображающая женщину.

Кроме того, археологи наткнулись на сложное бронзовое изображение головы змеи, а также фрагмент глиняного крыла, которое, вероятно, принадлежало либо сфинксу, либо русалке, и сегмент блестящего золотого ожерелья.

Бронзовая голова змеи, вероятно, из скипетра, которую археологи нашли на этом месте Фото: Greek Ministry of Culture

Согласно интерпретации Анастасии Гадолу, генерального директора Археологического музея Салоник, что возглавляет эту археологическую одиссею, артефакты, вероятно, служили подношениями не только Посейдону, но и другим божествам, которые почитались в священных пределах храма.

Однако точные нюансы их религиозного значения, в том числе и причины использования фигурки собаки, остаются окутанными исторической загадкой. Гадолу выделяет насущную потребность в исчерпывающем исследовании, которое бы тщательно рассматривало богатую палитру доказательств, полученных из археологических слоев.

Глиняное крыло мифической формы, которое когда-то было частью архитектурного рельефа, вероятно, фронтона храма, датированного 560 годом до нашей эры Фото: Greek Ministry of Culture

Эти раскопки продолжаются уже почти два десятилетия, постепенно раскрывая тайны святилища. Связь между этим священным местом и божественной фигурой Посейдона официально отмечена в ряде научных работ, тщательно проработанных между 2011 и 2022 годами.

Эти открытия перекликаются с эхом античных текстов, которые издавна намекают на существование святилища в честь Посейдона именно на этом месте. Очевидно, что археологические находки придали этим древним сказаниям новую легитимность, подтвердив их историческую достоверность.

Ранее Фокус писал об уникальном артефакте на Сицилии времен Древней Греции.