Не только украшение: ученые нашли уникальный артефакт на Сицилии времен Древней Греции (фото)

Высота находки достигает 60 сантиметров и она значительно больше аналогичных находок из этого региона.

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Во время раскопок на Сицилии исследовательская группа под руководством археолога Рурского университета профессора Джона Альберса обнаружила мраморную голову льва. Эта находка, возможно, была частью убранства храма, пишет news.rub.de.

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Особенностью головы является редкий и драгоценный материал. Голова льва чрезвычайно хорошо сохранилась и все еще является незавершенной.

"Мы пока не можем сказать, предназначалась ли она для известного храма Е в Селинунте, или для другого, до сих пор неизвестного храма", — говорит Джон Альберс.

Голова льва — это так называемая сима, то есть желобок для стекания воды.

"В то время как это украшение изготавливали из терракоты, особенно в 6 веке до н. э., первые симы, сделанные из камня, найдены уже в 5 веке до н. э.", — объясняет ученый.

Однако этот элемент отделки изготовлен из мрамора, редкого и драгоценного материала в западном греческом регионе Фото: RUB

Особенно известны находки из храма Геракла в Агридженто и храма Победы в Гимере, которые созданы из высококачественного местного известняка.

Однако этот элемент отделки изготовлен из мрамора, редкого и драгоценного материала в западном греческом регионе.

"Этот мрамор завезен на Сицилию с греческих островов — вероятно, с Пароса, — рассказывает археолог Джон Альберс. — Всего во всей южной Италии и Сицилии известно лишь девять храмов 5 века до н. э., которые имели симу из греческого мрамора".

Предназначался ли этот объект когда-то для известного храма Е в Селинунте или для другого монументального храма, который до сих пор неизвестен, исследователи пока не могут решить. Однако сима, очевидно, незавершенная. Отсутствует задняя часть гривы льва, как и нет отделки в верхней части плиты.

"Благодаря такому состоянию находка также позволяет нам лучше понять процессы изготовления таких архитектурных произведений, — пояснил Альберс. — Поскольку находка происходит одновременно из портовой зоны и непосредственных окрестностей ремесленного квартала Селинунте, она позволяет нам сделать дальнейшие выводы о торговых контактах города и технических навыках древних жителей Селинунте".

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