Застывшие во времени на 4 тысячи лет: таяние ледников открывает археологические сокровища (фото)

Последние открытия осветили историю охоты на северного оленя, насчитывающую полтора тысячелетия, фактически предлагая необычный взгляд на древние охотничьи практики.

Археологи, связанные с проектом "Тайны льда", сейчас занимаются чрезвычайно важным делом — раскапывают сокровищницу археологических реликвий в норвежской горной местности. Эти объекты, которые веками хранились под ледниками, служат ощутимыми связями с прошлым, пишет HeritageDaily.

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Исследование развернулось на просторах Национального парка Брехеймен, расположенного посреди величественных норвежских гор. Среди заслуживающих внимания находок был безупречно сохранившийся флаг, изготовленный из расколотой сосновой древесины.

Этот удивительный артефакт появился из углублений ледника Спиртегбрин, занимающего площадь 28 квадратных километров и расположенного между ледниками Йостедалсбрин и Гарбардсбрин.

Назначение этого причудливо сконструированного флага становится очевидным при более детальном изучении. В древности искусные охотники изобретательно использовали такие флаги в сочетании с палками для отпугивания, образуя примитивную, но эффективную систему для манипулирования стадами оленей.

Стратегическое расположение этих элементов имело целью направить животных к заранее определенным местам. По словам исследователей, северные олени — очень восприимчивые животные, склонные уклоняться от человекоподобных силуэтов или движущихся объектов.

А потому стратегически размещенные палки должны были вызывать страх у оленей, заставляя их двигаться в нужном направлении, где их ждали спрятанные лучники.

Стратегическое расположение этих элементов имело целью направить животных к заранее определенным местам Фото: Secrets of the ice

Наличие палок для запугивания не является уникальным для этой находки, поскольку ранее их обнаруживали в регионах Оппланда, Мьоре и Ромсдаля в Норвегии. Радиоуглеродный анализ показал, что они происходят из железного века, что соответствует периоду миграции, который охватывает 400-570 годы нашей эры.

Еще одно открытие сделано на месте в Лаувхьо, где в залежах ледникового слоя обнаружили стрелу, сломанную с обоих концов. Хотя большинство артефактов, появляющихся из таяния ледников, можно отнести к железному веку, эта стрела является уникальным исключением, поскольку датируется примерно 4 000 лет назад.

Исследователи отмечают решающую роль, которую играет продолжительность экспозиции в сохранении таких артефактов в пределах ледниковых участков. Эта продолжительность часто коррелирует с удаленностью места находки артефакта от современного ледового фронта.

По сути, чем дальше ото льда, тем неблагоприятнее условия сохранения. Тем не менее местные факторы иногда могут способствовать сохранению артефактов, например, наличие значительных валунов, которые накапливают дополнительный снег и создают защитную тень.

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