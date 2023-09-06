Теория шести рукопожатий: математик утверждает, что доказал ее существование

Потребовалось чуть более полувека, чтобы исследователи нашли доказательства того, что от знакомства с любым случайным человеком в мире нас отделяет всего шесть знакомых.

Неважно, кто вы и откуда, от знакомства с любым случайным человеком на Земле вас отделяет всего шесть человек. Теория шести рукопожатий укоренилась в обществе с тех пор, как была впервые высказана в 1967 году. Однако теперь математик утверждает, что нашел ей подтверждение, пишет Daily Mail.

Исследователям потребовалось чуть более 50 лет, чтобы найти подтверждение этой теории. Теперь международная группа исследователей утверждает, что смогла доказать это явление. Авторы исследования отмечают, что смогли подтвердить теорию шести рукопожатий после того, как установили, что цель большинства людей — не установить множество связей, а получить правильные.

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В ходе исследования ученые использовали подход теории игр, начавшийся с узлов A, B, C и D, каждый из них представлял людей, которые в каждом раунде игры могли устанавливать связи с соседями за пределами своих сетей. Ученые обнаружили, что устанавливая связи, реципиенты мысленно анализировали затраты и выгоды — по сути, определяли, с кем в этих сетях достаточно важно иметь связь и какую пользу от этого можно получить. Игра считалась завершенной, когда участники исчерпали связи, которые они хотели бы установить для повышения своего социального статуса.

На следующем этапе исследования в силу вступила концепция "шести рукопожатий". По словам одного из ведущих авторов исследования, доктора Баруха Барзеля, когда они с коллегами провели математические расчеты, они обнаружили нечто удивительное: этот процесс всегда заканчивается тем, что социальные пути "сосредоточены вокруг числа шесть". Каждый человек действует независимо, не зная сети в целом, однако эта самостоятельная игра формирует структуру всей сети, что приводит к феномену маленького мира и повторяющейся схеме шести степеней. Отметим, что в исследовании приняли 14 ученых из Израиля, Испании, Италии, России, Словении и Чили.

Теория шести рукопожатий впервые была высказана в рассказе венгерского писателя Фридьеса Каринти в 1929 году. Однако она привлекла внимание в 1967 году, когда ее подхватил социальный психолог Стэнли Мигрэм, когда он провел то, что назвал мировым "малым разделением". Однако его эксперимент имел несколько недостатков, а потому фактически не мог быть подтверждением существования теории шести рукопожатий.

С тех пор эта теория неоднократно проверялась исследователями, а также обычными пользователями Twitter и Facebook. Эта теория также приобрела известность в поп-культуре благодаря игре "Шесть градусов Кевина Бэкона", основанной на идее о том, что каждый актер Голливуда связан с ним.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что теория чисел спрятана в эволюционной генетике.