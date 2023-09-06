Археологическая загадка. Сферы возрастом 1,4 млн лет созданы еще до появления людей: кто их сделал

На территории археологического памятника Убейдия ученые раскопали около 150 сферических объектов, изготовленных из известняка.

Загадочная природа этих известняковых сфероидов вызвала широкую дискуссию в археологическом сообществе. Главный вопрос заключается в том, были ли эти объекты побочными продуктами геологических процессов или сознательными творениями наших древних предков, намекающими на сложный уровень технологий, пишет IFLScience.

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Недавнее исследование, проведенное археологами из Еврейского университета в Иерусалиме, позволило разгадать эту тайну с помощью передовых методов 3D-анализа. Результаты исследования указывают на то, что к их созданию приложил руку человек.

В частности, вместо того, чтобы стать более гладкими во время своего формирования, как можно было бы ожидать от воздействия воды, они стали заметно более сферическими — что, как правило, требует воздействия человека.

Однако назначение этих сфероидов до сих пор неизвестно.

"К сожалению, до сих пор непонятно, для чего могли использовать сфероиды. Сужение их функциональности потребует гораздо больше работы", — комментирует Антуан Мюллер, ведущий автор исследования из Лаборатории компьютерной археологии Еврейского университета в Иерусалиме.

Несомненным остается то, что Homo sapiens не изготавливал эти предметы. Наш вид появился лишь 300 000 лет назад, поэтому эти артефакты созданы за 1 млн лет до нашего существования. Доисторическая стоянка Убейдия, где нашли эти сфероиды, свидетельствует о том, что ее населяли Homo erectus около 1,5 миллиона лет назад, во время одной из первых миграций из Африки.

Хотя мозг Homo erectus был сравнительно меньше, чем у современного человека, они демонстрировали незаурядные когнитивные способности и технологическое совершенство. Они умело изготавливали орудия труда и, как считается, были одними из первых, кто научился использовать огонь.

Некоторые даже предполагают, что они общались с помощью языка или протомов. Однако создание этих известняковых сфероидов бросает вызов нашему современному пониманию их когнитивных способностей и технологических достижений.

Ранее Фокус писал о необычной находке. Археологи обнаружили мозг и кожу людей из бронзового века.