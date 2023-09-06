Защитить зрение не получится. Ученые обнаружили, что очки от вредного синего света бесполезны

Популярные очки и линзы, сулящие оградить наши глаза от пагубного влияния синего спектра, в краткосрочной перспективе оказались абсолютно неэффективными.

Люди уже давно привыкли к факту необходимости приобретения очков для защиты от вредного синего света, чтобы справиться с бесчисленными часами, проведенными за экранами. Считается, что они снимают напряжение глаз или помогают лучше спать. Но последние научные данные могут заставить нас подвергнуть сомнению эффективность данных аксессуаров, пишет BBC Science Focus.

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Синий свет — это всего лишь одна часть спектра света, который мы видим. В то время как он естественным образом присутствует при дневном свете, наши цифровые экраны, например, экраны телефонов и компьютеров, также излучают его. И в больших количествах этот спектр наносит вред нашему здоровью, начиная от эффективности нашего зрения и заканчивая качеством сна. В последние несколько десятилетий наблюдается бум продаж очков, блокирующих синий свет, которые обещают уменьшить усталость глаз и не дать синему свету испортить наш сон.

В недавнем исследовании ученые из престижных институтов, в том числе Мельбурнского и Лондонского университетов, тщательно проанализировали 17 исследований, посвященных этой теме. Они хотели понять, действительно ли очки, блокирующие синее излучение, способны изменить ситуацию.

По итогам своей работы, авторы пришли к мнению, что в краткосрочной перспективе эти очки, возможно, не являются тем волшебным решением, которое рекламируется. Оказалось, что они не снимают напряжение глаз и не улучшают сон. Также не было получено конкретных доказательств того, что эти линзы защищают сетчатку – нашу жизненно важную часть глаза, которая обрабатывает свет, от возможного вреда. Впрочем, стоит отметить, что в первых исследованиях этот вопрос углубленно не рассматривался.

Профессор Эндрю Пшибыльски из Оксфордского университета, который не принимал участия в этом исследовании, отметил: "Это тревожный сигнал. Прежде чем вкладывать деньги в модные и обещающие защиту решения, необходимо понять, решают ли они реально проблемы или только делают вид".

Интересным фактом, полученным исследователями, является то, что синее излучение, испускаемое нашими цифровыми экранами, ничтожно мало по сравнению с естественным дневным светом — всего одна тысячная часть. А очки блокируют лишь 10-25% этого синего света. Для того чтобы они блокировали больше, их нужно было бы окрасить в янтарный цвет, а это, несомненно, исказило бы наше восприятие цветов.

Доктор Сумир Сингх, один из основных авторов работы, отметил это ограничение. Другой исследователь, профессор Лаура Дауни, подчеркнула, что людям следует учитывать эти открытия, прежде чем принимать решение о покупке таких очков.

Но до сих пор исследования касались краткосрочных эффектов — от одного дня до пяти недель. Таким образом, существует вероятность того, что существуют какие-то долгосрочные преимущества, о которых мы пока не знаем. Доктор Сингх отметил, что для получения окончательного ответа необходимы более комплексные исследования, более длительные и с участием различных групп людей.

Но если вы уже носите очки, защищающие от синего света, то нет причин для беспокойства. Исследование не выявило никаких вредных побочных эффектов, кроме обычных неприятных ощущений, которые испытывают люди при ношении очков. Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на неоспоримую привлекательность очков с синим светом и их репутацию, всегда стоит относиться к модным решениям с долей скептицизма и дождаться результатов дополнительных исследований, чтобы принять взвешенное решение, когда ваш выбор напрямую касается вашего здоровья.

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