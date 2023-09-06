Ждали своего часа. Сотни трехглазых креветок-динозавров выбрались из грязи на фестивале Burning Man

Эти крохотные "сказочные монстры" годами находились в толстом панцире, пока ливни не затопили фестиваль в Неваде — это пробудило загадочных существ.

Эти крохотные существа, также известные как сказочные креветки, годами прятались в своих панцирях в почве, пока обильные ливни не затопили фестиваль Burning Man в Неваде. Сильные дожди стали ловушкой для 70 000 участников фестиваля и глотком свежего воздуха для "креветок-динозавров", которые только и ждали момента, чтобы пробудиться, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что эти крохотные существа годами находились в спячке в толстом панцире, пока ливни не превратили обычную сухую пустошь Невады в оптимальную среду для вылупления — гигантские лужи грязи.

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Ракообразные были замечены вылезающими из грязевых ям, когда гости фестиваля спасались из затопленной пустыни. Ученые предполагают, что уже на следующей неделе эти загадочные существа уже начнут откладывать яйца.

Яца сказочных креветок могут годами ждать своего часа Фото: Getty Images

Отметим, что сказочные креветки также известны как "живые ископаемые", так как подобные формы датируются кембрийским периодом — то есть им более 500 миллионов лет. Эти существа относятся к роду Anostraca и в отличие от обычных креветок у них нет панциря на голове или передней части груди. Кроме того, у большинства этих существ 11 пар ног, тогда как у современных — всего 8.

Ученые отмечают, что у сказочных креветок есть два глаза и ямочный орган, третий глаз, который распространен у насекомых. Именно этот орган помогает им обнаруживать изменение света, чтобы избегать хищников. Продолжительность жизни этих существ составляет всего два-три месяца. Предполагается, что их яйца обладают "стойкой жизненной силой", и способны оставаться в почве в течение нескольких лет, прежде чем вылупиться в пресной воде. Удивительно, но яйца креветок-динозавров способны выжить даже в кипящей воде.

Обильные ливни в Неваде пробудили сказочных креветок Фото: Facebook

По словам ученых изначально креветки населяли мировой океан, однако со временем хищники вытеснили их в мелководные пресноводные места обитания. Этот вид откладывает яйца на дне сухих водоемов, оставаясь неактивными до тех пор, пока условия не станут подходящими для вылупления – и ливень, прошедший в эти выходные, обеспечил именно это.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружены загадочные окаменелости возрастом 500 млн лет с темными полосами.