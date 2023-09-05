Заложники Burning Man 2023: комик Крис Рок и диджей Diplo рассказали, как с трудом уехали из пустыни

Крису Року и Дипло пришлось воспользоваться услугами случайного водителя, который пригласил их в кузов своего пикапа.

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Знаменитый пустынный фестиваль Burning Man в этом году был омрачен сильным ливнем, который превратил пустыню Блэк-Рок в Неваде, где проходит фестиваль, в озеро грязи. Известно об одном погибшем. Звезды, котрые традиционно посещают фестиваль, не смогли покинуть пустыню, как и сотни других посетителей. Так, комик Крис Рок и диджей Diplo рассказали, как выбирались из пустыни, пишет Hollywood Life.

Так, Дипло, настоящее имя которого Томас Уэсли Пентц, рассказал, что они хотели выбраться из пустыни и голосовали на обочине, пытаясь поймать попутку. И им это удалось, после того, как они прошли шесть миль по грязи.

"Фанат предложил нам с Крисом Роком подъехать в кузове пикапа. Я действительно часами гулял по обочине дороги с выставленным большим пальцем, потому что у меня был назначен концерт в Вашингтоне, и я не хотел всех подводить. Спасибо этому парню за то, что он совершил разумную покупку пикапа", — говорилось в сообщении.

Видео, опубликованное Diplo

Видео Криса и Дипло было опубликовано прямо перед тем, как департамент шерифа округа Уошу объявил о закрытии входа на фестиваль Burning Man, который должен был проходить с 27 августа по 4 сентября, до конца мероприятия. Из-за дождя тысячи людей оказались в затруднительном положении, а один человек был найден мертвым на месте происшествия. Позже стало известно, что это 32-летний Леон Рис.

Помимо Криса и Дипло, на фестивале Burning Man в этом году присутствовали и другие знаменитости: модель Victoria's Secret Келли Гейл и актер Джоэл Киннаман. Келли рассказала, что они выбирались пешком и показала фото.

Келли Гейл и актер Джоэл Киннаман

Шериф округа Першинг Джерри Аллен сказал, что в итоге исход из пустыни превратился в катастрофу. 64 тысячи посетителей Burning Man стремились покинуть пустыню и в итоге образовалась огромная пробка.

Некоторые пытались подрезать друг друга, в то время как другие просто застряли в грязи.

Это произошло, когда грандиозный финал — сожжение символической деревянной фигуры наконец состоялось поздно вечером в понедельник.

"Люди позволяют своим эмоциям взять верх над разумностью, и они набрасываются друг на друга, когда покидают плайя и пытаются добраться до следующего пункта назначения", — сказал шериф округа Першинг, отметив, что такое поведение определенно не подпадает под 10 принципов Burning Man.

Он сказал, что посетители нарушили еще одно правило фестиваля и оставили после себя много мусора, тогда как пустыня после их пребывания должна остаться в первозданном виде.

"Некоторые участники не хотели ждать или использовать проторенную дорогу, чтобы попытаться покинуть пустыню, и им пришлось оставить свои автомобили и личное имущество там, где их транспортное средство застряло в грязи", — шериф уточнил, что пустыня Блэк-Рок сильно изменилась после ливня, к чему многие посетители оказались не готовы.

Напомним, сильный дождь прошел в пятницу, превратив пустыню в трясину. И участникам запретили покидать пустыню, потому что дороги стали непроездными.

Джип, застрявший в грязи Блэк-Рок

Некоторые говорили, что погода породила чувство общности, но другие признали, что возникла легкая паника при мысли о том, что им придется столкнуться с отсутствием еды и воды.

Дорогу открыли в 14.00 в понедельник, и начался "исход". Тем, кто покинул фестиваль до "сожжения" в понедельник, пришлось ждать пять часов, пока они не доберутся до открытой дороги.

Очередь на выезд с фестиваля

Людей призывали по возможности отложить отъезд до вторника. Но комик Крис Рок, актер Остин Батлер и диджей Дипло покинули фестиваль пешком, после поймав попутку.

Burning Man — фестиваль, который каждый год привлекает множество людей, в том числе и знаменитостей. Первый фестиваль состоялся на пляже Сан-Франциско в 1986 году. С тех пор он привлекает около 80 000 художников, музыкантов и тусовщиков, которые наслаждаются сочетанием кемпинга в дикой природе и авангардными представлениями.