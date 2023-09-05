Заручники Burning Man 2023: комік Кріс Рок і діджей Diplo розповіли, як ледве виїхали з пустелі

Крісу Року і Діпло довелося скористатися послугами випадкового водія, який запросив їх у кузов свого пікапа.

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Знаменитий пустельний фестиваль Burning Man цього року був затьмарений сильною зливою, що перетворила пустелю Блек-Рок у Неваді, де проходить фестиваль, на озеро бруду. Відомо про одного загиблого. Зірки, які традиційно відвідують фестиваль, не змогли покинути пустелю, як і сотні інших відвідувачів. Так, комік Кріс Рок і діджей Diplo розповіли, як вибиралися з пустелі, пише Hollywood Life.

Так, Діпло, справжнє ім'я якого Томас Веслі Пентц, розповів, що вони хотіли вибратися з пустелі і голосували на узбіччі, намагаючись зловити попутку. І їм це вдалося, після того, як вони пройшли шість миль по бруду.

"Фанат запропонував нам із Крісом Роком під'їхати в кузові пікапа. Я справді годинами гуляв узбіччям дороги з виставленим великим пальцем, тому що у мене був призначений концерт у Вашингтоні, і я не хотів усіх підводити. Спасибі цьому хлопцю за те, що він зробив розумну покупку пікапа", — йшлося в повідомленні.

Відео, опубліковане Diplo

Відео Кріса і Діпло було опубліковано прямо перед тим, як департамент шерифа округу Уошу оголосив про закриття входу на фестиваль Burning Man, який мав проходити з 27 серпня по 4 вересня, до кінця заходу. Через дощ тисячі людей опинилися в скрутному становищі, а одну людину було знайдено мертвою на місці події. Пізніше стало відомо, що це 32-річний Леон Ріс.

Крім Кріса і Діпло, на фестивалі Burning Man цього року були присутні й інші знаменитості: модель Victoria's Secret Келлі Гейл і актор Джоел Кіннаман. Келлі розповіла, що вони вибиралися пішки і показала фото.

Келлі Гейл і актор Джоел Кіннаман

Шериф округу Першинг Джеррі Аллен сказав, що в підсумку вихід із пустелі перетворився на катастрофу. 64 тисячі відвідувачів Burning Man прагнули покинути пустелю і зрештою утворився величезний затор.

Деякі намагалися підрізати одне одного, тоді як інші просто застрягли в багнюці.

Це сталося, коли грандіозний фінал — спалення символічної дерев'яної фігури нарешті відбулося пізно ввечері в понеділок.

"Люди дозволяють своїм емоціям узяти гору над розумністю, і вони накидаються одне на одного, коли покидають плайю і намагаються дістатися до наступного пункту призначення", — сказав шериф округу Першинг, зазначивши, що така поведінка безумовно не підпадає під 10 принципів Burning Man.

Він сказав, що відвідувачі порушили ще одне правило фестивалю і залишили після себе багато сміття, тоді як пустеля після їхнього перебування має залишитися в первозданному вигляді.

"Деякі учасники не хотіли чекати або використовувати второвану дорогу, щоб спробувати покинути пустелю, і їм довелося залишити свої автомобілі та особисте майно там, де їхній транспортний засіб застряг у багнюці", — шериф уточнив, що пустеля Блек-Рок сильно змінилася після зливи, до чого багато відвідувачів виявилися не готові.

Нагадаємо, сильний дощ пройшов у п'ятницю, перетворивши пустелю на трясовину. І учасникам заборонили залишати пустелю, бо дороги стали непроїзними.

Джип, що застряг у багнюці Блек-Рок

Дехто говорив, що погода породила почуття спільності, але інші визнали, що виникла легка паніка при думці про те, що їм доведеться зіткнутися з відсутністю їжі та води.

Дорогу відкрили о 14.00 у понеділок, і почався "вихід". Тим, хто покинув фестиваль до "спалення" в понеділок, довелося чекати п'ять годин, поки вони не доберуться до відкритої дороги.

Черга на виїзд із фестивалю

Людей закликали за можливості відкласти від'їзд до вівторка. Але комік Кріс Рок, актор Остін Батлер і діджей Дипло залишили фестиваль пішки, зловивши попутку.

Burning Man — фестиваль, який щороку привертає безліч людей, зокрема й знаменитостей. Перший фестиваль відбувся на пляжі Сан-Франциско 1986 року. Відтоді він приваблює близько 80 000 художників, музикантів і тусовщиків, які насолоджуються поєднанням кемпінгу в дикій природі та авангардними виставами.