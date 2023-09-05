Заручники Burning Man 2023: комік Кріс Рок і діджей Diplo розповіли, як ледве виїхали з пустелі
Крісу Року і Діпло довелося скористатися послугами випадкового водія, який запросив їх у кузов свого пікапа.
Знаменитий пустельний фестиваль Burning Man цього року був затьмарений сильною зливою, що перетворила пустелю Блек-Рок у Неваді, де проходить фестиваль, на озеро бруду. Відомо про одного загиблого. Зірки, які традиційно відвідують фестиваль, не змогли покинути пустелю, як і сотні інших відвідувачів. Так, комік Кріс Рок і діджей Diplo розповіли, як вибиралися з пустелі, пише Hollywood Life.
Так, Діпло, справжнє ім'я якого Томас Веслі Пентц, розповів, що вони хотіли вибратися з пустелі і голосували на узбіччі, намагаючись зловити попутку. І їм це вдалося, після того, як вони пройшли шість миль по бруду.
"Фанат запропонував нам із Крісом Роком під'їхати в кузові пікапа. Я справді годинами гуляв узбіччям дороги з виставленим великим пальцем, тому що у мене був призначений концерт у Вашингтоні, і я не хотів усіх підводити. Спасибі цьому хлопцю за те, що він зробив розумну покупку пікапа", — йшлося в повідомленні.
Відео Кріса і Діпло було опубліковано прямо перед тим, як департамент шерифа округу Уошу оголосив про закриття входу на фестиваль Burning Man, який мав проходити з 27 серпня по 4 вересня, до кінця заходу. Через дощ тисячі людей опинилися в скрутному становищі, а одну людину було знайдено мертвою на місці події. Пізніше стало відомо, що це 32-річний Леон Ріс.
Крім Кріса і Діпло, на фестивалі Burning Man цього року були присутні й інші знаменитості: модель Victoria's Secret Келлі Гейл і актор Джоел Кіннаман. Келлі розповіла, що вони вибиралися пішки і показала фото.
Шериф округу Першинг Джеррі Аллен сказав, що в підсумку вихід із пустелі перетворився на катастрофу. 64 тисячі відвідувачів Burning Man прагнули покинути пустелю і зрештою утворився величезний затор.
Деякі намагалися підрізати одне одного, тоді як інші просто застрягли в багнюці.
Це сталося, коли грандіозний фінал — спалення символічної дерев'яної фігури нарешті відбулося пізно ввечері в понеділок.
"Люди дозволяють своїм емоціям узяти гору над розумністю, і вони накидаються одне на одного, коли покидають плайю і намагаються дістатися до наступного пункту призначення", — сказав шериф округу Першинг, зазначивши, що така поведінка безумовно не підпадає під 10 принципів Burning Man.
Він сказав, що відвідувачі порушили ще одне правило фестивалю і залишили після себе багато сміття, тоді як пустеля після їхнього перебування має залишитися в первозданному вигляді.
"Деякі учасники не хотіли чекати або використовувати второвану дорогу, щоб спробувати покинути пустелю, і їм довелося залишити свої автомобілі та особисте майно там, де їхній транспортний засіб застряг у багнюці", — шериф уточнив, що пустеля Блек-Рок сильно змінилася після зливи, до чого багато відвідувачів виявилися не готові.
Нагадаємо, сильний дощ пройшов у п'ятницю, перетворивши пустелю на трясовину. І учасникам заборонили залишати пустелю, бо дороги стали непроїзними.
Дехто говорив, що погода породила почуття спільності, але інші визнали, що виникла легка паніка при думці про те, що їм доведеться зіткнутися з відсутністю їжі та води.
Дорогу відкрили о 14.00 у понеділок, і почався "вихід". Тим, хто покинув фестиваль до "спалення" в понеділок, довелося чекати п'ять годин, поки вони не доберуться до відкритої дороги.
Людей закликали за можливості відкласти від'їзд до вівторка. Але комік Кріс Рок, актор Остін Батлер і діджей Дипло залишили фестиваль пішки, зловивши попутку.
Burning Man — фестиваль, який щороку привертає безліч людей, зокрема й знаменитостей. Перший фестиваль відбувся на пляжі Сан-Франциско 1986 року. Відтоді він приваблює близько 80 000 художників, музикантів і тусовщиків, які насолоджуються поєднанням кемпінгу в дикій природі та авангардними виставами.