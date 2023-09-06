Индийский посадочный модуль обнаружил движение на Луне: ученые пока не знают, что это

Космический аппарат миссии "Чандраян-3" зафиксировал первые сейсмические данные на поверхности Луны с 1970-х годов.

На сегодняшний день лучшие сейсмические данные, собранные на Луне, были зарегистрированы в рамках программы NASA "Аполлон" еще в начале 70-х годов прошлого века. Но индийские ученые заявили, что посадочный модуль "Викрам" возможно зафиксировал признаки природной сейсмической активности в районе Южного полюса Луны. Если это подтвердится, то ученые смогут наконец-то понять внутренне устройство Луны, пишет ScienceAlert.

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Прибор для измерения сейсмической активности на Луне, размещенный на посадочном модуле "Викрам" из миссии "Чандраян-3", зафиксировал признаки этой активности, которая может иметь природный характер. Это первый подобный прибор, работающий на Луне, который основан на технологии микроэлектромеханических систем.

В заявлении индийских ученых сказано, что прибор зафиксировал активность, которая возникла в результате движения лунохода "Прагьян" по поверхности Луны. Но также он уловил сигналы, которые могут быть признаком землетрясения на Луне или же падения космического камня.

По словам ученых из индийского космического агентства ISRO, прибор посадочного модуля предназначен для измерения вибраций поверхности, которые вызваны землетрясениями, ударами астероидов и движениями искусственным объектов.

Прибор для измерения сейсмической активности на Луне, размещенные на посадочном модуле "Викрам" из миссии "Чандраян-3", зафиксировал признаки этой активности, которая может иметь природный характер Фото: ISRO

Пока что ученые выясняют был этот сигнал сейсмической активности природного характера. Подобные сейсмические данные могут помочь разобраться с внутренним устройством Луны, которое до сих пор таит в себе много загадок.

С момента посадки аппаратов миссии "Чандраян-3" прошло уже 2 недели, но уже несколько дней посадочный модуль и луноход находятся в режиме "сна". У них разрядились батареи, и отключены все приборы. Но индийские ученые получили много данных с Луны за время работы аппаратов и продолжают их изучать.

Индийские лунные аппараты возможно не смогут пережить очень холодную лунную ночь и навсегда останутся в районе Южного полюса Луны как напоминание о том, что Индии первой удалось совершить посадку своей миссии в данном регионе Луны.

В то же время ученые из Индии все же не теряют надежду на то, что 22 сентября и посадочный модуль, и луноход смогут снова начать работу, когда на Луне настанет день и будет достаточно солнечного света для зарядки их батарей. Но существует опасность, что приборы этих аппаратов могут выйти из строя под действием сверхнизких температур в течение лунной ночи, ведь защиты от это у них нет.

Фокус уже писал о том, что космический аппарат LRIO, который вращается вокруг Луны, прислал на Землю изображение индийского посадочного модуля, сделанное из космоса. Также Фокус писал о том, как происходила миссия "Чандраян-3" и чего добились на Луне два аппарата.

Напоминаем, что китайские ученые воплотили фантастику в реальность. Они создали прототип устройства для удаленного управления объектами в космосе, как уже писал Фокус.