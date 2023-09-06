Сила джедаев уже с нами. Китайские ученые воплотили фантастику в реальность: в чем суть

Ученые создали прототип устройства для удаленного управления объектами в космосе.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Systems Engineering and Electronics, китайские ученые хотят создать устройство для управления объектами на орбите с помощью магнитной силы. И у них уже есть прототип, который использует магнитно-плазменные кольца для управления удаленными объектами. Эту технологию можно использовать для восстановления спутников, для миссий по доставке грузов в космос и отклонения космического мусора, пишет South China Morning Post.

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В известной фантастической киносаге "Звездные войны" джедаи могут использовать Силу для перемещения объектов без физического контакта с ними. Это позволяет джедаям перемещать предметы, людей, а также создавать сложные конструкции или ремонтировать технику. Китайские ученые смогли воплотить фантастику в реальность.

Пока что создан только прототип нового устройства, но ученые хотят создать полностью функционирующее устройство для управления объектами на орбите с помощью магнитной силы. До недавнего времени использование магнитной силы для удаленного управления объектами считалось не очень практичным занятием. Ведь мощность такой силы уменьшается по мере увеличения расстояния между источником магнитного поля и объектом, на который она воздействует. Но китайские ученые заявили, что решили эту проблему.

По словам авторов исследования, прототип проходит еще стадию проверки, но если такое устройство расположить от цели на расстояние в 1 км, то оно сможет отклонить направление движения космического мусора, а также сможет притянуть к космическому кораблю спутники для их ремонта.

Основным компонентом прототипа нового устройства является намагниченная коаксиальная пушка, которая может создавать волны плазмы.

Основным компонентом прототипа нового устройства является намагниченная коаксиальная пушка, которая может создавать волны плазмы Фото: SCMP

Эти плазменные кольца в форме тора содержат заряженные ионы и электроны, которые могут свободно перемещаться под действием электрических и магнитных полей. Магнитное поле, которое создается током разряда плазменного кольца, индуцирует ток в плазме, который, в свою очередь, создает магнитное поле, противоположное исходному магнитному полю.

Это продолжается до тех пор, пока линии магнитного поля не "застынут" в плазме, а значит магнитную силу можно перенести к цели, которая находится далеко от плазменного кольца.

По словам ученых, прототип может выпускать по цели 8 плазменных колец каждую секунду со скоростью 10 км/с, что намного больше скорости звука. Когда плазменные кольца долетят к удаленному объекту, они начнут влиять на его движение магнитной силой.

Напоминаем, что в США создали прототип нового сверхзвукового самолета, который сможет доставлять пассажиров из США в Европу всего за несколько часов. Этот самолет, если испытания продут успешно сможет начать свои полеты с пассажирами уже через несколько лет. Напоминаем, что последний раз известный сверхзвуковой самолет "Конкорд" выполнил рейс между США и Великобританией еще 20 лет назад, как уже писал Фокус.

Напоминаем также, что у Китая есть своя орбитальная станция, которую некоторые эксперты считают конкурентом Международной космической станции, хотя она намного меньше по размерам. Тем не менее китайская станция активно работает уже давно, хотя ее строительство заняло полтора года. Как оно происходило показано на анимации, созданной на основе снимков из космоса, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в Китае испытали самую мощную в мире электромагнитную пушку.