"Это мечта": израильские археологи обнаружили древнее оружие в пещере Мертвого моря (фото)

Содержимое тайника впечатляет: четыре безупречно сохранившихся меча и наконечник копья. Состояние сохранности описывается как "отличное", что делает находку выдающимся событием.

Управление древностей Израиля (IAA) объявило о чрезвычайной находке в национальном парке Эйн-Геди в Иудейской пустыне Израиля. Эта находка, что случается "раз в жизни", стала древним тайником с римским оружием, который случайно нашли, пишет Jerusalem Post.

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"Найти один такой меч — редкость, а четыре? Это мечта, — отметили исследователи, — Мы не могли поверить своим глазам".

ИАА предполагают, что тайник, вероятно, спрятали еврейские повстанцы примерно 1900 лет назад, после того, как их захватили римские войска. Возможность обнаружения следов ДНК на мечах еще больше подпитывает ожидания открытий.

Первую экспедицию в пещеру организовали Асаф Гайер из Университета Ариэль и геолог Боаз Лэнгфорд, в основном с целью сделать многоспектральную запись написанных чернилами еврейских надписей. Но исследователи случайно наткнулись на потайную комнату. Наряду с мечами и наконечниками копий они нашли фрагменты обработанного дерева и кожаные ремни, впоследствии идентифицированные как компоненты ножен мечей.

Четыре старинных меча, найденные археологами Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Доктор Эйтан Кляйн, директор Проекта исследования Иудейской пустыни, сказал, что "очевидно, повстанцы не хотели, чтобы оружие попало к римлянам. Мы только начинаем исследование пещеры и обнаруженного в ней тайника оружия, чтобы попытаться выяснить, кому принадлежали мечи, где, когда и кем они изготовлены. Мы попытаемся точно определить историческое событие, которое привело к хранению этого оружия в пещере, и определить, произошло ли это во время восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах нашей эры".

Три меча имели тщательно изготовленные рукоятки из железа и дерева, их идентифицировали как спати, о чем свидетельствует длина их клинков от 60 до 65 сантиметров. В противоположность этому, четвертый меч, характеризующийся 45-сантиметровым лезвием, классифицирован как меч с кольцевым навершием.

"Это чрезвычайная привилегия участвовать в таком открытии, и волнение безмерно, — сказал Гайер, — Надпись и оружие открывают нам новую главу о том, как евреи использовали пещеры Иудейской пустыни в разные периоды".

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