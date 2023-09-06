Устали от себя. Ученые рассказали, почему нам так сложно ощущать собственный запах

Исследователи считают, что человеческое обоняние во многом может быть лучше обоняния животных, которые считаются ищейками, но собственный запах порой распознать не так легко.

В нашем носу расположено около 400 различных обонятельных рецепторов, способных распознавать 10 типов запахов и более триллиона ароматов. Человеческое обоняние порой сравнивают с обонянием видов-ищеек, например, собак, мышей или свиней. Однако распознать свой собственный аромат нам в действительности не так-то просто, пишет Live Science.

По словам молекулярного нейробиолога из Университета Дьюка Хроаки Мацунами, говорить о том, что человек не способен распознать собственный запах — в действительности не совсем верно. Ученые считают, что обоняние было одним из первых чувств, развившихся у человека. Предыдущее исследование даже показало, что луди лучше обнаруживают ароматические соединения, чем собаки — этому мы обязаны своей эволюционной истории охотников-собирателей.

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Мацунами отмечает, что мы способны ощущать собственные запахи, однако со временем теряем чувствительность к нему. Нейробиолог отмечает, что это касается не только нашего персонального запаха, но и любого другого, например, запах духов или нашего дома. Этот процесс известен исследователям как "усталость от запаха", однако причины его возникновения все еще не полностью понятны. Ученые предполагают, что "усталость от запаха" может быть в результате изменений в обонятельных рецепторах или в том, как мозг реагирует на конкретный запах.

По словам нейробиолога из Университета Брауна Рейчел Херц, наша способность улавливать собственный запах может усиливаться в определенных ситуациях. Например, запах нашего тела весьма уникален, а потому мы весьма остро реагируем на малейшие его изменения. Например, если у нас был напряженный день или мы съели блюдо с чесноком, мы, вероятно, почувствуем этот запах в поте или слюне.

Более ранние исследования также обнаружили связь между запахом и дюжиной различных болезней. Например, дыхание с ароматом гнилых фруктов может указывать на диабет, а пот с ароматом свежеиспеченного хлеба может указывать на брюшной тиф, а болезнь Паркинсона якобы источает древесный мускусный запах.

Ученые также отмечают, что помимо здоровья, наш запах также связан с нашими социальными отношениями. Например, в исследовании 1995 года ученые попросили женщин обнюхать футболки мужчин, которые избегали ароматизированных продуктов. Результаты исследования показали, что нечто в запахе нашего тела рекламирует нашу уникальную совокупность главного комплекса гистосовместимости.

Даже когда мы стремимся к генетически разным половым партнерам, мы используем запах, чтобы судить о сходстве наших друзей, и часто предпочитаем тех, кто пахнет как мы. Это связано с тем, что мы живем в похожей среде. По словам Мацунами, люди часто используют обоняние как способ оценить другого в сравнении с самим собой и используем запах, чтобы классифицировать людей, в зависимости от того, какую роль мы бы хотели, чтобы они выполняли в нашей жизни.

Поскольку люди в основном существа визуальные, обонянию просто не уделяется такого же внимания, как другим органам чувств, и многие его аспекты остаются неизвестными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли запах, который любят все люди на Земле.