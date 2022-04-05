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Нравится всем без исключения: ученые нашли запах, который любят все люди на Земле

Юлия Чайка
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девочка, цветок, трава, фото
ходе своего нового исследования ученые пытались определить, какой же запах является наиболее приятным для большинства людей

Как оказалось, восприятие запахов является универсальным для представителей разных стран, регионов и культур.

Хотя у всех есть любимые и нелюбимые запахи, эксперты говорят, что все на самом деле сводится к простой химии. Структура одной молекулы запаха диктует, как люди воспринимают ее и транслируют, пишет Metro.

"Культуры во всем мире оценивают различные запахи одинаково, независимо от того, откуда они родом, но предпочтения в отношении запахов имеют личный характер", — объяснил Артин Аршамян из Каролинского института в Швеции.

сыр, стол, фото
Запах изовалериановой кислоты, которая содержится в соевом молоке, сыре и потных ногах понравился участникам меньше всего

В ходе своего нового исследования ученые пытались определить, какой же запах является наиболее приятным для большинства людей. Те люди, которые в ходе эксперимента испытывали запахи, были выходцами из самых разных слоев общества, включая группы коренного населения, которые практически не сталкивались с запахами и продуктами питания за пределами своей собственной культуры. В общей сложности в исследовании было задействовано 235 людей.

"Мы пытались понять, имеют ли люди во всем мире одинаковое восприятие запахов и нравятся ли им одни и те же типы запахов, или это нечто, что устанавливается в культуре", — добавил Аршамян.

Многие люди думают, что на наше восприятие запахов влияет именно культура, но результаты исследования показали обратное.

Самый приятный запах

ваниль, стол, фото
Так, в ходе эксперимента эксперты выяснили, что самым приятным запахом для многих оказалась запах ванили

Так, в ходе эксперимента эксперты выяснили, что самым приятным запахом для многих оказалась запах ванили. А вот запах изовалериановой кислоты, которая содержится в соевом молоке, сыре и потных ногах понравился участникам меньше всего.

По словам Аршамяна, возможная причина, по которой люди считают некоторые запахи более приятными, чем другие, независимо от культуры, заключается в том, что такие запахи увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции человека.

Напомним, что на днях ученым удалось узнать запах Древнего Египта. Они "понюхали" содержимое древних сосудов, не открывая их, с помощью использования масс-спектрометра.