Подобається всім без винятку: вчені знайшли запах, який люблять усі люди на Землі

Як виявилося, сприйняття запахів є універсальним для представників різних країн, регіонів і культур.

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Хоча всі мають улюблені та не дуже запахи, експерти кажуть, що все насправді зводиться до простої хімії. Структура однієї молекули запаху диктує, як люди сприймають її та транслюють, пише Metro.

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"Культури в усьому світі оцінюють різні запахи однаково, незалежно від того, звідки вони родом, але переваги щодо запахів мають особистий характер", — пояснив Артін Аршамян із Каролінського інституту у Швеції.

[ + – ] Запах ізовалеріанової кислоти, що міститься в соєвому молоці, сирі та спітнілих ногах, сподобався учасникам найменше

У ході свого нового дослідження вчені намагалися визначити, який запах є найприємнішим для більшості людей. Ті люди, які в ході експерименту відчували запахи, були вихідцями з різних верств суспільства, включаючи групи корінного населення, які практично не стикалися із запахами та продуктами харчування за межами своєї власної культури. Загалом у дослідженні було задіяно 235 людей.

"Ми намагалися зрозуміти, чи мають люди в ксьому світі однакове сприйняття запахів і чи подобаються їм ті самі типи запахів, або це щось, що встановлюється в культурі", — додав Аршамян.

Багато людей думають, що на сприйняття запахів впливає саме культура, але результати дослідження показали зворотне.

Найприємніший запах

[ + – ] У ході експерименту експерти з'ясували, що найприємнішим запахом для багатьох виявився запах ванілі.

У ході експерименту експерти з'ясували, що найприємнішим запахом для багатьох виявився запах ванілі. А ось запах ізовалеріанової кислоти, яка міститься в соєвому молоці, сирі та спітнілих ногах, сподобався учасникам найменше.

За словами Аршамяна, можлива причина, через яку люди вважають деякі запахи приємнішими за інші, незалежно від культури, полягає в тому, що такі запахи збільшували шанси на виживання в ході еволюції людини.

Нагадаємо, що днями вченим вдалося дізнатися про запах Стародавнього Єгипту. Вони "понюхали" вміст давніх судин, не відкриваючи їх за допомогою використання мас-спектрометра.