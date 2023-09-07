Капсула времени пещеры Теопетра: как сохранилась самая древняя в мире постройка, созданная человеком

Во время многочисленных раскопок археологи обнаружили доказательства того, что люди населяли эту пещеру еще 130 000 лет назад, непрерывно простираясь от среднего палеолита до эпохи неолита.

Пещера Теопетра, расположенная в регионе Метеоры в центральной Греции, является археологическим памятником, имеющим большое историческое значение. Геологически известняковый холм образовался между 137 и 65 миллионами лет назад, что соответствует верхнемеловому периоду, пишет Ancient Origins.

Люди начали жить в пещере в период среднего палеолита, около 130 000 лет назад. Она имеет примерно четырехугольную форму с небольшими нишами по периметру и занимает площадь примерно 500 квадратных метров. Примечательно, что пещера может похвастаться немалым входом, что позволяет большому количеству естественного света проникать внутрь.

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Археологические исследования пещеры Теопетра начали в 1987 году и продолжались до 2007 года под руководством доктора Нины Кипарисси-Апостолики. Сначала местные пастухи использовали пещеру как временное убежище для своих отар.

Пещера Теопетра стала первой пещерой в Фессалии, где провели археологические исследования, и единственной пещерой в Греции с непрерывной стратиграфической последовательностью, охватывающей период от среднего палеолита до неолита. Эта уникальная летопись помогла нам лучше понять переход от палеолита к неолиту на материковой Греции.

Внутри пещеры Теопетра Фото: Википедия

Археологическое исследование пещеры принесло много увлекательных открытий. В частности, микроморфологический анализ образцов осадка из каждого археологического слоя выявил колебания климата во время заселения пещеры, что привело к соответствующим изменениям населения в ней.

Одной из важнейших находок в пещере являются остатки каменной стены, обнаруженные в 2010 году, которая когда-то частично перекрывала вход в нее. Используя инновационный метод датирования, известный как оптически-стимулированная люминесценция, ученые определили, что этой стене примерно 23 000 лет, что совпадает с последним ледниковым периодом.

Это свидетельствует о том, что жители построили стену для защиты от сурового внешнего холода. Считается, что эта стена является древнейшим известным рукотворным сооружением в Греции и, возможно, одной из древнейших в мире.

За год до этого замечательного открытия в пещере обнаружили следы по меньшей мере трех гоминидов, отпечатавшиеся на мягком земляном полу пещеры. Их, как полагают, оставили несколько неандертальских детей в возрасте от двух до четырех лет. Это позволяет заглянуть в жизнь этих древних жителей в период среднего палеолита.

Сейчас и пещера, и музей внутри доступны для посетителей, предлагая прекрасное окно в далекое прошлое Греции.

Ранее Фокус писал о новонайденном неолитическом поселении во Франции.