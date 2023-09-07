Самая большая находка за 15 лет: в Кении палеонтолог обнаружил гигантскую кость доисторического слона

Palaeoloxodon recki это вид слонов колоссальных размеров, который достигал высоты до 4 метров.

Британский палеонтолог доктор Джулиен Лубик, который занимается изучением окаменелостей, обнаружил древнюю кость гигантского вымершего слона. Находка сделана во время полевых исследований в местности вблизи озера Туркана в Кении, пишет National World.

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Почти неповрежденная кость плеча принадлежала вымершему гигантскому слону, известному как Palaeoloxodon recki. Длиной более 1 метра, она заметно превосходит размеры современных слонов, плечевые кости которых обычно длиной около 70 см. Это самая большая кость обнаруженная в этой местности за последние 15 лет.

Ученый прокомментировал свою находку: "Наши ранние предки человека были свидетелями этого невероятного зверя, который бродил по Восточной Африке от 3 миллионов до 400 тысяч лет назад".

Palaeoloxodon recki это вид слонов колоссальных размеров, который достигал высоты до 4 метров. Он исчез между 34 000 и 24 000 годами назад. Ученые предполагают, что примерно 780 000 лет назад этот вид распространился из Африки на Ближний Восток.

Впоследствии эта линия дала начало Palaeoloxodon namadicus, который в конечном итоге стал самым большим видом слонов с прямыми бивнями. Дальнейшая эволюционная дивергенция происходила по мере того, как они пересекали Японский архипелаг, что привело к появлению Palaeoloxodon naumanni около 400 000 лет назад.

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