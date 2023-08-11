Морской Тутанхамон. В Египте обнаружили останки уникального древнего кита: он жил 41 млн лет назад (фото)

Палеонтологи представили новый вид давно вымерших китов, и они были настоящими карликами по сравнению с другими базилозаврами.

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Ученые представили результаты нового исследования в журнале Communications Biology, согласно которому обнаруженные останки древнего морского животного принадлежат к новому неизвестному ранее виду. Этот древний кит прожил недолгую жизнь и учитывая, что его обнаружили в Египте, то он получил имя в честь фараона Тутанхамона, пишет Live Science.

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Палеонтологи обнаружили в охраняемой территории Вади-эль-Райан в оазисе Файюм, Египет, останки вымершего неизвестного ранее вида китов. Как показал анализ этот кит жил 41 млн лет назад, как раз в то время, когда предки современных китов завершали свой эволюционный переход с жизни на суше к жизни в океане.

Ученые предполагают, что при жизни древний кит имел длину 2,5 метра и весил примерно 187 кг. Новый вид вымерших морских существ получил название Tutcetus rayanensis в честь места, где обнаружили останки, а также в честь фараона Древнего Египта Тутанхамона. Как известно, этот фараон прожил всего 18 лет и как показало исследование останков древнего кита, он также умер в раннем возрасте.

Tutcetus rayanensis. Реконструкция Фото: Live Science

Tutcetus rayanensis принадлежит к семейству полностью живших в воде китообразных животных под названием базилозавриды. По словам ученых, обнаруженный вид китов был самым маленьким среди всех известных базилозавров. Длина этих древних морских существ составляла от 4 до 18 метров.

По словам Хешама Саллама из Американского университета в Каире, Египет, анализ сохранившегося черепа, морское животное умерло так и не став полностью взрослым.

Tutcetus rayanensis принадлежит к семейству полностью живших в воде китообразных животных под названием базилозавриды Фото: Live Science

"Этот кит прожил недолгую жизнь и умер очень молодым, так же, как и фараон Тутанхамон", — говорит Саллам.

Исследователи также смогли выяснить, чем питался живущий в древнем океане Тетис, молодой доисторический кит. Анализ зубов показал, что животное питалось в основном рыбой, кальмарами, осьминогами и другой добычей, которая плавала не очень быстро.

Исследователи также смогли выяснить, чем питался живущий в древнем океане Тетис, молодой доисторический кит Фото: Live Science

По словам ученых, этот кит умер намного раньше, чем умирали известные базилозавры и в этом плане он также уникален. По словам Саллама, базилозавры приобрели нужные свойства для того, чтобы полностью жить в воде. У них было обтекаемое тело, сильный хвост, ласты и хвостовой плавник.

Длина базилозавров составляла от 4 до 18 метров Фото: Wikipedia

Учитывая небольшие размеры данного базилозавра и его короткую жизнь, ученые считают, что таким образом могла произойти адаптация к изменению климата, когда на Земле 42 млн лет значительно повысилась температура.

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