Не от мира сего. В океане скрывается рыба с прозрачной головой и вращающимися глазами (фото)

Это очаровательное и весьма странное существо обитает в сумеречной зоне океана на глубине от 600 до 700 метров.

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Океан полон очаровательных существ, и большинство из них скрываются в сумеречной зоне. Веками эти удивительные существа привлекают внимание людей благодаря своей необычной форме или расцветке. Одним из представителей сумеречной зоны океана является и рыба-баррелей, обитающая на глубине 600-700 метров, пишет The Mirror

Это существо также известно как рыба-бочонок, или рыба-призрак, относится к глубоководным видам, которые зачастую выглядят так, будто пришли к нам из другого мира. Рыба-баррелей стала известна благодаря своему внешнему виду: внимание привлекают сверхчувствительные глаза, представляющие собой две ярко-зеленые, направленные вверх сферы, которые видны сквозь прозрачный купол на ее лбу. Кроме того сквозь этот прозрачный купол можно рассмотреть ее мозг и нервные окончания.

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Исследователям известно, что ее глаза предназначены для обнаружения добычи над рыбой в воде. Несмотря на то, что сферы направлены вверх, они также могут поворачиваться, чтобы посмотреть вперед, когда это необходимо.

Несмотря на всю свою необычность, представители этого вида обладают весьма крохотными размерами — взрослые особи достигают всего 15 сантиметров в длину. Известно, что рыбы питаются в основном зоопланктоном, однако некоторые исследователи также считают, что они способны поедать ракообразных, попавших в ловушку в щупальца сифонофоров.

Рыба с прозрачной головой и вращающимися глазами Фото: Getty Images

Впервые представители этого вида были обнаружены и описаны в 1939 году. Однако с тех пор морским биологам было чрезвычайно сложно их изучить, так как рыбы-баррелей обитают на большой глубине. Изначально ученые полагали, что глаза этих рыб зафиксированы и могут смотреть лишь вверх, однако все изменилось в 2009 году. Тогда ученые из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей обнаружили, что их глаза в действительности могут вращаться, чтобы рыбы видели свою добычу во время поедания.

Позже исследователи Брюс Робисон и Ким Райзенбихлер рассказали, что большую часть времени эти рыбы проводят в воде неподвижно зависая в воде в горизонтальном положении, при это их глаза направленны вверх. Также известно, что удивительные глаза рыб способны отфильтровывать солнечный свет и помогают рыбам обнаруживать биолюминесцентное свечение медуз или других животных прямо над головой.

Как только рыбы-бочонки замечают добычу, они переходят в режим кормления: поворачивают глаза вперед и устремляются вверх.

Ранее Фокус писал о том, что рыбак показал жуткие фото рыбы со странным пучком, торчащим изо рта.