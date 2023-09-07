Причина появления неизвестна. Обнаружен новый тип космических взрывов: ярче Солнца в 100 млрд раз

Ученые нашли новый тип очень редких мощных взрывов, которые ярче, чем почти все известные взрывы сверхновых.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal Letters, астрономы открыли неизвестный до этого тип космических взрывов, которые ярче почти всех известных сверхновых, но они исчезают намного быстрее. Яркость этих взрывов в 100 млрд раз больше, чем яркость Солнца. Это невероятно редкое взрывное событие получило название "Светящиеся быстрые охладители" (СБО), пишет Live Science.

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Сверхновые – это взрывы больших звезд, которые должны иметь массу не менее восьми масс Солнца. Они происходят, когда звезды умирают и выбрасывают в космос свои обломки. В результате образуются остатки сверхновых, которые можно наблюдать сотни и даже тысячи лет после самого взрыва. Когда появляется сверхновая, обычно астрономы видят внезапную очень яркую вспышку света, которая затем исчезает. Чаще всего сверхновые становятся очень яркими примерно через 20 дней после взрыва звезды и их яркость в несколько миллиардов раз больше яркости Солнца. Затем, сверхновая тускнеет в течение нескольких месяцев.

Сверхновые – это взрывы больших звезд, которые должны иметь массу не менее восьми масс Солнца Фото: Nature Noon

Но новый тип взрыва точно не является сверхновой. Дело в том, что его обнаружили в галактике, которая заполнена похожими на Солнце звездами, а значит они не могут взорваться сверхновыми. Кстати, эта галактика находится на расстоянии в 2 млрд световых лет от нас.

С другой стороны, СБО был намного ярче, чем почти все известные сверхновые и его свет погас намного быстрее. В течение 10 дней наблюдений яркость СБО достигла уровня, превышающего яркость Солнца в 100 млрд раз, а затем в течение следующих 15 дней она стала намного меньше, пока через месяц после взрыва яркость не упала почти до нуля.

Поэтому ученые решили, что это скорее всего не вспышка еще одной сверхновой, а совершенно новый тип космического взрыва. Астрономы также решили поискать свидетельства таких же событий в архивных данных наземных обсерваторий. Оказалось, что взрывы похожей продолжительности и с похожей яркостью были зафиксированы в далеких галактиках в 2009 и в 2020 году.

Поэтому ученые считают, что это невероятно редкий, неизвестный ранее тип космических взрывов, который не имеет никого отношения к смерти звезд. Но что такое СБО пока ученые точно не знают и строят лишь предположения по этому поводу.

Поэтому ученые считают, что это невероятно редкий, неизвестный ранее тип космических взрывов, который не имеет никого отношения к смерти звезд Фото: ScienceAlert

Согласно одной из гипотез авторов исследования, СБО могут появляться в результате поглощения звезды черной дырой. Но с другой стороны, когда черные дыры разрушают звезды во время события приливного разрушения, в космос улетает очень яркое рентгеновское излучение. Но в одном СБО астрономы его не зафиксировали.

Согласно одной из гипотез авторов исследования, СБО могут появляться в результате поглощения звезды черной дырой Фото: Live Science

Поэтому астрономы предполагают, что, или известные теории о поглощении черными дырами звезд нужно менять, либо просто еще нет достаточного объема данных о СБО, чтобы понять их природу. Теперь авторы исследования буду искать существование загадочных СБО в более близких к нам галактиках, что позволит сделать уточняющие выводы и найти причину их появления.

Фокус уже писал о колоссальном взрыве во Вселенной, энергия которого в миллиард раз больше, чем Солнце потребляет за год. Ученые нашли две ударные волны, чья площадь составила 3 млн световых лет, а скорость – 1500 км/с.

Также Фокус писал о том, что впервые в истории найдено самое далекое галактическое магнитное поле. Свету далекой галактики пришлось преодолеть 11 млрд лет, чтобы его увидел наземный радиотелескоп.