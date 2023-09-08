Ядро Земли спрятано под "броней": найден новый слой, покрывающий сердце планеты (фото)

Исследователи использовали карту геологии юного полушария нашей планеты с самым высоким разрешением и обнаружили то, о чем не знали ранее.

Столетиями ученые пытаются больше узнать о том, что находится у нас под ногами — это жизненно важно для понимания жизни нашей планеты: от извержений вулканов до изменений магнитного поля Земли, которое защищает нас от воздействия солнечной радиации в космосе, пишет Science Alert.

Теперь ученые из Университета Алабамы использовали карту геологии южного полушария Земли с самым высоким разрешением и заметили нечто, о чем не знали ранее: древнее океанское дно, которое, похоже, окружает ядро планеты. Результаты исследования свидетельствуют о том, что этот тонкий, но весьма прочный слой скрывается на глубине около 2 900 километров под поверхностью. Ученые отмечают, что на этой глубине расплавленное металлическое внешнее ядро встречается с каменистой мантией на дне — по сути, здесь проходит граница ядра и мантии (CMB).

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По словам соавтора исследования, геолога Саманты Хансен, подобные сейсмические исследования помогают ученым получить изображения внутренней структуры нашей планеты в самом высоком разрешении. Подобные изображения и позволили исследователям обнаружить, что структура "сердца Земли" на самом деле сложнее, чем считалось ранее.

В ходе исследования ученые использовали 16 станций мониторинга, спрятанных во льдах Антарктиды. В результате им удалось получить картрирование сейсмических волн от землетрясений за последние три года. Хансен отмечает, что именно то, как эти волны движутся и отражаются и позволяет ученым заглянуть внутрь планеты и распознать состав материала внутри Земли. Поскольку звуковые волны в этих областях движутся медленнее, их называют зонами сверхнизкой скорости (ULVZ).

Ученые использовали свой новый метод визуализации высокого разрешения и проанализировали тысяч сейсмических записей из Антарктиды. В результате им удалось обнаружить тонкие аномальные зоны материала в реликтовом излучении везде, где проводилось зондирование. Результаты исследования также показывают, что толщина этой "брони сердца Земли" варьируется от нескольких километров до нескольких десятков километров. К слову, в некоторых местах ширина слоя в 5 раз превышает высоту Эвереста.

Движения горных пород в мантии Фото: Science advances

Исследователи предполагают, что этот слой, вероятно, представляет собой океаническою кору, которая была погребена на протяжении миллионов лет. Затонувшая кора не близка к признанным зонам субдукции на поверхности — зонам, где смещение тектонических плит толкает породу внутрь планеты. Однако моделирование, использованное в исследовании, показывает, как конвекционные потоки могли сдвинуть древнее дно океана на то место, где оно находится сегодня.

Команда отмечает, что на основе одного лишь движения сейсмических волн достаточно сложно делать предположения о типах и движении горных пород, а потому они не исключают и других вариантов. Однако в данный момент наиболее вероятным объяснением все же кажется гипотеза древнего океанского дна.

Авторы исследования также полагают, что эта древняя океанская кора могла обернуть все ядро планеты, поскольку она настолько тонкая, что трудно сказать что-либо наверняка. Потребуется больше исследований, чтобы расставить все точки над "і".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как выглядит внутреннее ядро нашей планеты.