Средневековая квир-любовь: ученые увидели гендерное разнообразие во Франции 15 века

Гендер и гендерная идентичность были темами постоянного общественного дискурса на протяжении веков. Свежий взгляд на средневековый французский нарративный текст позволяет предположить, что гендерные сложности, которые наблюдались шесть веков назад, похожи на современные.

Брук Финдли, доцент, специализирующаяся на изучении французского языка и женских, гендерных и сексуальных исследованиях в Университете штата Пенсильвания в Алтуне, выделяет историческое преимущество гендерного разнообразия. Она добавляет, что различие между гендером и биологическим полом, а также признание того, что гендер не поддается простой бинарной классификации, сохранилось в разных культурах и эпохах. Важно, что понимание гендера постоянно эволюционировало, что делает современные предположения менее применимыми к историческим контекстам, пишет Phys.org.

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В своем недавнем исследовании Финдли углубляется в образ "Стального сердца" во французском романе 15 века "Персефорест". Использование в тексте как мужских, так и женских местоимений для обозначения "Сердца" из стали в сочетании с попытками персонажа объяснить свою гендерную идентичность другим указывает на текучесть, выходящую за пределы традиционной бинарной системы "мужчина-женщина". Примечательно, что вызовы, с которыми сталкивается "Стальное сердце", отражают современный опыт ЛГБТК+-сообщества.

На фоне постоянных дебатов и законов, касающихся трансгендерных вопросов в Соединенных Штатах, Финдли напоминает нам, что трансгендерные и небинарные люди существовали на протяжении всей истории, их истории вписаны в анналы времени.

Финдли объясняет, что термин "роман" в средневековой науке означает светское повествование, написанное народным языком для широкой читательской аудитории. Хотя "Персефорест" написан на французском языке, он опирается на кельтскую мифологию и разворачивается в доартурийской Британии, вероятно, в регионе, соответствующем современной Бургундии.

В исследуемом фрагменте "Perceforest" "Стальное сердце" сначала появляется как куртуазная девушка, по имени Неронес, которая влюбляется в Золотого Рыцаря. Однако их любовь разрушается, когда Неронес похищает ее ревнивый жених и подвергает физическому насилию его сестра.

После инсценировки собственной смерти, чтобы избежать мучений, Неронес переживает символическое перерождение, изменяя свою внешность, затемняя кожу — черта, ассоциировавшаяся с маскулинностью в ту эпоху. Затем она принимает образ "Стального сердца".

Предыдущая интерпретация Финдли изображала "Стальное сердце" как переодевающуюся женщину. Однако в этом исследовании она переосмысливает текст, не предполагая гендерной принадлежности персонажа.

Золотой Рыцарь встречает разноцветного зверя, от Perceforest Фото: Public Domain

Эта переоценка показывает, что в тексте используются местоимения "он" и "она" для обозначения "Сердца" из стали после трансформации персонажа, иногда в пределах одного предложения. Французский язык, как отмечает Финдли, изобилует гендерными маркерами, присутствующими не только в местоимениях, но и в прилагательных и глагольных формах.

Такое намеренное и систематическое смешивание местоимений для "Стального сердца" резко контрастирует с трактовкой других персонажей в "Персефоресте" и является чрезвычайно редким для текстов той эпохи. Это наталкивает на размышления о возможности квир-романтических отношений.

Попытки персонажа артикулировать свою идентичность столь же запутанны, как и использование местоимений. Сначала "Стальное сердце" пытается донести свою идентичность до Золотого Рыцаря через серию нарративов снов, в которых он появляется и как мужчина, и как женщина.

Позже, когда Королева Фей спрашивает об их гендерной принадлежности, "Сердце" отказывается давать прямой ответ, вместо этого просят королеву "выслушать [их] историю". Они рассказывают свою историю в пространном стихотворении, положенном на музыку.

Финдли отмечает, что роман оставляет открытыми вопросы о чувствах влюбленных в связи с навязыванием королевой гендера в "Стальном сердце". Несмотря на восстановление королевой гендерного "порядка" в финале романа, это означает, что ни "Стальное сердце", ни Золотой Рыцарь не желали такого результата, что является нерешенным финалом.

Этот нарратив служит острым напоминанием о том, что стремление контролировать или ограничивать гендерное разнообразие, а также опасения относительно различных проявлений гендерной идентичности, выходят за пределы современности.

Изучая исторические источники без предвзятых представлений, можно получить представление об исторических взглядах на гендерное разнообразие, обнаружив, что понятие гендера всегда было сложным и многогранным, не поддаваясь упрощенным категоризациям.

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