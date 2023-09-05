Кровожадный веган. Граф Дракула придерживался растительной диеты: что стало причиной

Влад III является сложной и противоречивой исторической фигурой. Хотя его часто вспоминают за его чрезвычайную жестокость, некоторые также восхваляют его за усилия, направленные на защиту Валахии от Османской империи и поддержания правопорядка в его королевстве.

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Имя Дракула вызывает в воображении образ кровожадного вампира, который даже мог плакать кровавыми слезами. Однако недавний экспертный анализ предполагает, что вдохновителем этого печально известного персонажа, Влада Цепеша, могли быть неожиданные диетические предпочтения — веганство, пишет Daily Mail.

Считается, что вымышленный граф Дракула Брэма Стокера черпал вдохновение у Влада, грозного румынского правителя 15-го века, который имел склонность насаждать своих врагов на деревянные сваи и трижды правил Валахией с 1448 года до своей смерти около 1477 года.

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Столетие спустя ученые провели тщательное исследование рукописных писем, которые приписывают Владу. Эти исторические документы, датированные еще 4 августа 1475 года, открывают уникальное окно в жизнь и привычки этой печально известной исторической фигуры. На одном из таких писем, адресованном мещанам Сибиу, стоит подпись Влада, подтверждающая его присутствие в их селе.

Используя самые современные технологии, эксперты из Университета Катании совершили нетрадиционное путешествие в прошлое, изъяв из писем различные "исторические биомолекулы", в частности кровь, пот, отпечатки пальцев и слюну. Это новаторское исследование совпало с 125-й годовщиной публикации романа Брэма Стокера "Дракула".

Эти исторические документы, датированные еще 4 августа 1475 года, открывают уникальное окно в жизнь и привычки этой печально известной исторической фигуры Фото: Daily Mail

Интересно, что анализ этих древних образцов дал неожиданное открытие. Заметной аномалией стало отсутствие в листах белков животной пищи. Соавтор исследования Глеб Зильберштейн объяснил: "Пищевые белки [в листах] содержатся только в растительной пище".

Это позволяет предположить, что Влад Цепеш, возможно, придерживался растительной диеты. Открытие бросает вызов традиционному восприятию Влада как плотоядного правителя.

Однако мотивация потенциального веганства Влада остается спекулятивной. Зильберштейн предположил, что суровые условия жизни в Европе 15-го века, характеризовавшиеся холодным климатом и ограниченными пищевыми ресурсами, могли заставить таких аристократов, как Влад, принять скудную диету с ограниченным потреблением мяса. Следовательно, переход на растительную пищу в ту эпоху мог быть скорее вопросом необходимости, чем предпочтения.

Интересно, что научное исследование писем Влада выявило дополнительные подсказки относительно его здоровья. Предполагают, что грозный правитель мог страдать редкой болезнью, известной как гемолакрия, во время которой у людей выделяются слезы, смешанные с кровью.

Профессор Винченцо Кунсоло, руководитель исследования, утверждает: "Он, вероятно, страдал, по крайней мере в последние годы своей жизни, от патологического состояния, которое называется гемолакрией, то есть он мог проливать слезы, смешанные с кровью".

Этот многогранный анализ исторических артефактов проливает новый свет на загадочную фигуру Влада Дракулы, указывая на более сложный и неожиданный характер, чем представлялось ранее.

Возможность его растительной диеты и призрак гемолакрии добавляют интересных слоев к историческому нарративу этого печально известного правителя, бросая вызов традиционному восприятию и поощряя к дальнейшему исследованию тайн прошлого.

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