Кровожерливий веган. Граф Дракула дотримувався рослинної дієти: що стало причиною

Влад ІІІ є складною і суперечливою історичною постаттю. Хоча його часто згадують за його надзвичайну жорстокість, дехто також вихваляє його за зусилля, спрямовані на захист Волощини від Османської імперії та підтримання правопорядку в його королівстві.

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Ім'я Дракула викликає в уяві образ кровожерливого вампіра, що навіть міг плакати кривавими сльозами. Проте нещодавній експертний аналіз припускає, що натхненником цього сумнозвісного персонажа, Влада Цепеша, могли бути несподівані дієтичні вподобання — веганство, пише Daily Mail.

Вважається, що вигаданий граф Дракула Брема Стокера черпав натхнення у Влада, грізного румунського правителя 15-го століття, який мав схильність насаджувати своїх ворогів на дерев'яні палі тричі правив Волощиною з 1448 року до своєї смерті близько 1477 року.

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Століття потому вчені провели ретельне дослідження рукописних листів, які приписують Владу. Ці історичні документи, датовані ще 4 серпня 1475 року, відкривають унікальне вікно в життя і звички цієї сумнозвісної історичної постаті. На одному з таких листів, адресованому міщанам Сібіу, стоїть підпис Влада, що підтверджує його присутність у їхньому селі.

Використовуючи найсучасніші технології, експерти з Університету Катанії здійснили нетрадиційну подорож у минуле, вилучивши з листів різні "історичні біомолекули", зокрема кров, піт, відбитки пальців і слину. Це новаторське дослідження збіглося з 125-ю річницею публікації роману Брема Стокера "Дракула".

Ці історичні документи, датовані ще 4 серпня 1475 року, відкривають унікальне вікно в життя і звички цієї сумнозвісної історичної постаті Фото: Daily Mail

Цікаво, що аналіз цих стародавніх зразків дав несподіване відкриття. Помітною аномалією стала відсутність у листах білків тваринної їжі. Співавтор дослідження Гліб Зільберштейн пояснив: "Харчові білки [в листах] містяться лише в рослинній їжі".

Це дозволяє припустити, що Влад Цепеш, можливо, дотримувався рослинної дієти. Відкриття кидає виклик традиційному сприйняттю Влада як м'ясоїдного правителя.

Однак мотивація потенційного веганства Влада залишається спекулятивною. Зільберштейн припустив, що суворі умови життя в Європі 15-го століття, що характеризувалися холодним кліматом і обмеженими харчовими ресурсами, могли змусити таких аристократів, як Влад, прийняти мізерну дієту з обмеженим споживанням м'яса. Отже, перехід на рослинну їжу в ту епоху міг бути ймовірніше питанням необхідності, ніж переваги.

Цікаво, що наукове дослідження листів Влада виявило додаткові підказки щодо його здоров'я. Припускають, що грізний правитель міг страждати на рідкісну хворобу, відому як гемолакрія, під час якої у людей виділяються сльози, змішані з кров'ю.

Професор Вінченцо Кунсоло, керівник дослідження, стверджує: "Він, ймовірно, страждав, принаймні в останні роки свого життя, від патологічного стану, який називається гемолакрією, тобто він міг проливати сльози, змішані з кров'ю".

Цей багатогранний аналіз історичних артефактів проливає нове світло на загадкову постать Влада Дракули, вказуючи на складніший і несподіваніший характер, ніж уявлялося раніше.

Можливість його рослинної дієти та привид гемолакрії додають гостроцікавих шарів до історичного наративу цього сумнозвісного правителя, кидаючи виклик традиційному сприйняттю та заохочуючи до подальшого дослідження таємниць минулого.

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