Как в воду глядели. 40 лет назад ученые опубликовали мрачный прогноз для Земли, и он сбывается

Четыре десятилетия назад Агентство по охране окружающей среды США предупредило об опасностях, которые ждут человечество в будущем, и, похоже, они уже здесь.

В сентябре 1983 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало мрачный отчет под названием, предупреждающий о том, что если человечество не предпримет никаких шагов в ближайшее время, нас ждет весьма не радужное будущее. Похоже, оно уже наступило, пишет Science Alert.

В тексте говорится о том, что сельскохозяйственные условия будут значительно изменены, а экологические и экономические системы потенциально разрушены, в то же время политические институты будут испытывать стресс. Теперь исследователи считают, что мрачный прогноз оказался весьма пророческим.

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Новый доклад под названием "Можем ли мы сдержать парниковое потепление" предупреждает, что уже к середине столетия глобальная температура Земли поднимется на 2 °C выше, чем до промышленной революции. Ученые предупреждают, если человечество будет двигаться по той же траектории с небольшим уровнем смягчения последствий, нас, вероятно, ждет не самое светлое будущее.

Более того, исследователи опасаются, что значительное усиление глобального потепления может произойти раньше, чем большинству из нас хотелось бы верить. В этом году человечество уже столкнулось с последствиями климатического кризиса: на Землю обрушились рекордные волны тепла и интенсивные лесные пожары, а жара побила не один рекорд.

Исследователи напоминают, что 2023 год, по сути, стал годом рекордов: от сильной жары на суше и в океанах, изменяющей атмосферные течения, до потери льда на северном и южном полюсах, уничтожая бесчисленное количество диких животных. Причем все это произошло при потеплении всего на 1,1°C.

Если мы достигнем 2°C, как и прогнозировалось, человечеству, вероятно, придется пережить последствия коллапса циркуляции Атлантического океана, а также исчезновение коралловых систем, потерю питательных веществ в пище и дальнейшее снижение урожайности.

В то же время, еще 40 лет назад ученые предупреждали, что нам не удастся просто внедрить инновации, поскольку они не являются жизнеспособной стратегией снижения выбросов парниковых газов. Геоинжиниринг также остается слишком неопределенным риском, что делает многие хваленые техно-решения такими же фиктивными, как и прежде.

Однако ученые согласны, что стратегии, основанные на экологии, в действительности могли бы сработать. Речь идет о выращивании лесов и восстановлении дикой природы — все это в перспективе может оказаться эффективным.

В отчете Агентства по охране окружающей среды сделан вывод, что запрет на уголь и нефть является наиболее эффективным способом предотвращения надвигающихся катастроф, что также остается верным. Недавние исследования уже подтвердили, что отказ от использования ископаемого топлива может замедлить развитие климатического кризиса.

Впрочем, несмотря на эту упущенную возможность, еще не поздно уменьшить будущие последствия, поскольку каждая доля градуса спасет жизни. Но исследователи предупреждают, если необходимые шаги не будут предприняты в ближайшее время, это, вероятно приведет к гибели миллионов людей и других животных.

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