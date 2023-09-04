Последнее пристанище. Остались ли на Земле места, где не ощущаются последствия изменений климата

Эти территории рекламируются как естественные беженцы от экстремальных климатических условий, но смогут ли они защитить от катастроф.

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В 2023 году мир сполна ощутил на себе последствия климатического кризиса, о котором десятилетиями предупреждали исследователи. Июль этого ода официально признали самым жарким за всю историю наблюдений, поверхность океана нагрелась настолько, что ученые были вынуждены объявить морскую эвакуацию, а некоторые участки суши пострадали от интенсивных лесных пожаров, пишет Inverse.

В свете этих экстремальных климатических условий люди все чаще задаются вопросом: остались ли на Земле территории, не подверженные климатическому кризису? Эти территории, которые рекламируются как естественные беженцы от "экстремальных климатических условий" называются "климатическими убежищами". Однако ученые полагают, что они все же не защищены от катастроф.

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Анализ федеральных объявлений о стихийных бедствиях в США, связанных с погодными явлениями, подтверждает опасения исследователей: среднее количество объявлений о стихийных бедствиях резко возросло с 2000 года почти вдвое в сравнении с предыдущим 20-летним периодом.

Ученые отмечают, в идеале "климатические убежища" представляют собой районы, которые исследователи, чиновники и градостроители называют "естественными укрытиями" от экстремальных климатических условий. При этом некоторые из них принимают людей, спасающихся от последствий изменения климата в других местах.

Многие из них имеют доступное жилье и инфраструктуру, унаследованную от их более крупного населения до середины 20-го века, когда люди начали уезжать из-за исчезновения промышленности. Однако ученые предупреждают, что все эти "климатические убежища", увы, не защищены от стихийных бедствий и, увы, необязательно готовы к изменению климата.

Шесть климатических приютов

Наиболее известными "климатическими убежищами" считаются старые города в районе Великих озер, на верхнем Среднем Западе и на северо-востоке. В их число входят:

Анн-Арбор, штат Мичиган;

Дулут, Миннесота; Миннеаполис;

Буффало, Нью-Йорк;

Берлингтон, Вермонт;

Мэдисон, Висконсин.

Тем не менее исследователи обнаружили, что каждому из них, вероятно, придется бороться с одним из самых больших повышений температуры в стране в ближайшие годы. При этом более теплый воздух обладает способностью удерживать водяной пар, что приведет к более частым, интенсивным и продолжительным штормам. Более того, ученые обнаружили, многие из этих городов уже ощущают на себе последствия изменений климата. Например, только в 2023 году "убежища" в Висконсине, Вермонте и Мичигане понесли значительный ущерб от мощных штормов и наводнений.

Старая инфраструктура не создана для этого

По словам Джули Арбит, Брэда Боттомсона и Эрла Льюиса из Мичиганского университета, старые города, как правило, имеют более старую инфраструктуру, которая, увы, не была построена, чтобы противостоять более экстремальным погодным явлениям. В результате сейчас им приходится изо всех сил пытаться укрепить свои системы, но это не обязательно увенчается успехом.

Ученые отмечают, что электрические сети также чрезвычайно уязвимы к нарастающему воздействию сильных гроз и зимних штормов на линии электропередачи. Системы ливневой канализации в районе Великих озер также регулярно не справляются с обильными дождями и быстрым таянием снегов, вызванными изменением климата.

Все эти проблемы влияют одна на другую и становятся все более частыми и масштабными в городах-убежищах и вокруг них. Анализ, проведенный Фондом Первой улицы, который включает прогнозы будущего климата в моделирование осадков, показывает, что пять из этих шести городов-убежищ сталкиваются с умеренным или серьезным риском наводнений.

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