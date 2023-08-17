Прогноз на века. Ученые рассказали, какое климатическое будущее ждет Землю

Исследователи использовали новый метод, чтобы спрогнозировать важные последствия изменения климата для жизни на планете.

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Десятилетиями ученые предупреждают о неизбежных изменениях климата, с которыми придется столкнуться человечеству. С некоторыми из них мы уже столкнулись в этом году. Однако теперь ученые использовали новый метод, чтобы пролить свет на неопределенность в отношении будущего изменения климата, связанного со стратосферой, пишет Sci Tech Daily.

Антропогенное изменение климата является одной из самых серьезных проблем, с которыми человечество сталкивается сегодня. Однако неопределенность в отношении прогнозирования точных масштабов глобального изменения препятствует принятию эффективных мер. При этом существенным источником неопределенности являются изменения содержания водяного пара в стратосфере — самой сухой области атмосферы Земли на высоте 15-50 километров.

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Исследователи отмечают, что будущее увеличение количества водяного пара в этой области чревато усилением изменений климата и замедлением восстановления озонового слоя, который защищает Землю от воздействия ультрафиолетового излучения Солнца. В новом исследовании ученые из Университета Восточной Англии (UEA) использовали новый метод, чтобы снизить неопределенность в отношении климатического будущего планеты.

Международная группа под руководством профессора Пира Новака разработала совершенно новый подход к статическому обучению. Исследователи использовали машинное обучение, чтобы объединить информацию спутниковых наблюдений с данными современных моделей климата и это позволило сузить диапазон вероятного будущего количества водяного пара в стратосфере Земли.

По словам Новака, в своей работе они с коллегами рассмотрели изменения водяного пара в стратосфере при глобальном потеплении, которое ранее было мало изучено. Благодаря новому подходу исследователям удалось пролить свет на будущее Земли: теперь ученые считают, что самые экстремальные сценарии развития событий, которые подразумевают, что концентрация водяного пара в стратосфере может увеличиться более чем на четверть на каждый градус глобального потепления, фактически полностью исключены.

Авторы исследования отмечают, что результаты их работы чрезвычайно важны, так как вызванное климатом изменение количества водяного пара в стратосфере Земли может задержать восстановление озонового слоя, а также озоновой дыры над Антарктидой в течение этого столетия. Соавтор исследования, профессор климатической динамики в UEA Манодж Джоши отмечает, что концентрации водяного пара в стратосфере, по-видимому, продолжат расти с глобальным потеплением, большие изменения все же остаются маловероятными.

Ранее Фокус писал о том, что огромная дыра в озоновом слое над Антарктидой открылась слишком рано.