Прогноз на століття. Учені розповіли, яке кліматичне майбутнє чекає на Землю

Дослідники використали новий метод, щоб спрогнозувати важливі наслідки зміни клімату для життя на планеті.

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Десятиліттями вчені попереджають про неминучі зміни клімату, з якими доведеться зіткнутися людству. Із деякими з них ми вже зіткнулися цього року. Однак тепер учені використовували новий метод, щоб пролити світло на невизначеність щодо майбутньої зміни клімату, пов'язаної зі стратосферою, пише Sci Tech Daily.

Антропогенна зміна клімату є однією з найсерйозніших проблем, із якими людство стикається сьогодні. Однак невизначеність щодо прогнозування точних масштабів глобальної зміни перешкоджає вжиттю ефективних заходів. Водночас суттєвим джерелом невизначеності є зміни вмісту водяної пари в стратосфері — найсухішій області атмосфери Землі на висоті 15-50 кілометрів.

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Дослідники зазначають, що майбутнє збільшення кількості водяної пари в цій області загрожує посиленням змін клімату й уповільненням відновлення озонового шару, який захищає Землю від впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця. У новому дослідженні вчені з Університету Східної Англії (UEA) використовували новий метод, щоб знизити невизначеність щодо кліматичного майбутнього планети.

Міжнародна група під керівництвом професора Піра Новака розробила абсолютно новий підхід до статичного навчання. Дослідники використовували машинне навчання, щоб об'єднати інформацію супутникових спостережень із даними сучасних моделей клімату, і це дало змогу звузити діапазон імовірної майбутньої кількості водяної пари в стратосфері Землі.

За словами Новака, у своїй роботі вони з колегами розглянули зміни водяної пари в стратосфері під час глобального потепління, яке раніше було мало вивчено. Завдяки новому підходу дослідникам вдалося пролити світло на майбутнє Землі: тепер учені вважають, що найекстремальніші сценарії розвитку подій, які передбачають, що концентрація водяної пари в стратосфері може збільшитися більш ніж на чверть на кожен градус глобального потепління, фактично повністю виключені.

Автори дослідження зазначають, що результати їхньої роботи є надзвичайно важливими, тому що викликана кліматом зміна кількості водяної пари в стратосфері Землі може затримати відновлення озонового шару, а також озонової діри над Антарктидою протягом цього століття. Співавтор дослідження, професор кліматичної динаміки в UEA Манодж Джоші зазначає, що концентрації водяної пари в стратосфері, мабуть, продовжать зростати з глобальним потеплінням, більші зміни все ж залишаються малоймовірними.

Раніше Фокус писав про те, що величезна діра в озоновому шарі над Антарктидою відкрилася занадто рано.