Останній притулок. Чи залишилися на Землі місця, де не відчуваються наслідки змін клімату

Ці території рекламуються як природні біженці від екстремальних кліматичних умов, але чи зможуть вони захистити від катастроф.

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У 2023 році світ сповна відчув на собі наслідки кліматичної кризи, про яку десятиліттями попереджали дослідники. Липень цього року офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень, поверхня океану нагрілася настільки, що вчені були змушені оголосити морську евакуацію, а деякі ділянки суші постраждали від інтенсивних лісових пожеж, пише Inverse.

У світлі цих екстремальних кліматичних умов люди дедалі частіше ставлять собі запитання: чи залишилися на Землі території, які не схильні до кліматичної кризи? Ці території, які рекламуються як природні біженці від "екстремальних кліматичних умов" називаються "кліматичними притулками". Однак учені вважають, що вони все ж таки не захищені від катастроф.

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Аналіз федеральних оголошень про стихійні лиха у США, пов'язаних із погодними явищами, підтверджує побоювання дослідників: середня кількість оголошень про стихійні лиха різко зросла з 2000 року майже вдвічі, як порівняти з попереднім 20-річним періодом.

Учені зазначають, в ідеалі "кліматичні притулки" являють собою райони, які дослідники, чиновники та містобудівники називають "природними укриттями" від екстремальних кліматичних умов. При цьому деякі з них приймають людей, які рятуються від наслідків зміни клімату в інших місцях.

Багато з них мають доступне житло та інфраструктуру, успадковану від їхнього більшого населення до середини 20-го століття, коли люди почали виїжджати через зникнення промисловості. Однак учені попереджають, що всі ці "кліматичні притулки", на жаль, не захищені від стихійних лих і, на жаль, необов'язково готові до зміни клімату.

Шість кліматичних притулків

Найвідомішими "кліматичними притулками" вважаються старі міста в районі Великих озер, на верхньому Середньому Заході й на північному сході. До їх числа входять:

Анн-Арбор, штат Мічиган;

Дулут, Міннесота; Міннеаполіс;

Баффало, Нью-Йорк;

Берлінгтон, Вермонт;

Медісон, Вісконсин.

Проте дослідники виявили, що кожному з них, ймовірно, доведеться боротися з одним із найбільших підвищень температури в країні в найближчі роки. При цьому тепліше повітря має здатність утримувати водяну пару, що призведе до частіших, інтенсивніших і триваліших штормів. Ба більше, вчені виявили, багато хто з цих міст уже відчуває на собі наслідки змін клімату. Наприклад, тільки у 2023 році "притулки" у Вісконсині, Вермонті та Мічигані зазнали значної шкоди від потужних штормів і повеней.

Стара інфраструктура не створена для цього

За словами Джулі Арбіт, Бреда Боттомсона й Ерла Льюїса з Мічиганського університету, старі міста, як правило, мають старішу інфраструктуру, яка, на жаль, не була побудована, щоб протистояти більш екстремальним погодним явищам. У результаті зараз їм доводиться щосили намагатися зміцнити свої системи, але це не обов'язково увінчається успіхом.

Вчені відзначають, що електричні мережі також надзвичайно вразливі до впливу, що наростає, сильних гроз і зимових штормів на лінії електропередачі. Системи зливової каналізації в районі Великих озер також регулярно не справляються з рясними дощами та швидким таненням снігів, викликаними зміною клімату.

Усі ці проблеми впливають одна на одну і стають дедалі частішими та масштабнішими в містах-притулках і навколо них. Аналіз, проведений Фондом Першої вулиці, який включає прогнози майбутнього клімату в моделювання опадів, показує, що п'ять із цих шести міст-притулків стикаються з помірним або серйозним ризиком повеней.

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