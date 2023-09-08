Находка века. Норвежец сорвал джекпот, обнаружив золотой клад 6-го века (фото)
Эрленд Боре, 51-летний норвежец, прислушавшись к совету своего врача, который порекомендовал больше двигаться, приобрел металлоискатель и занялся поиском археологических объектов. Последняя находка превзошла все его ожидания.
Норвежец Эрленд Боре с помощью металлоискателя нашел клад золотых изделий 6-го века. Археологи считают, что этот артефакт является "находкой века" в стране, пишет NRK.no.
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В конце августа он поехал на остров Реннесой, где после нескольких часов поисков нашел лишь старые 10 пенни. Собираясь отправиться домой, он решил быстро обыскать скалу неподалеку. "Я увидел скалу, на которую бы залез, если бы шел от моря до сельской местности Реннесой", — говорит он.
Именно там мужчина услышал мощный сигнал металлоискателя. Сначала он подумал, что обнаружил алюминиевую обертку, но присмотревшись понял, что держит в руках золотые бусины. После этого мужчина сообщил о кладе археологам.
В общем, найдено девять подвесок, три перстня и десять золотых бусин. Общий вес украшений составляет более 100 граммов и они датированы 500 годами нашей эры. Эти временные рамки вписывают их в исторический контекст Периода переселения Норвегии, который длился от 400 до примерно 550 года.
Найденные кулоны называются брактеатами и, как считают исследователи, были частью "очень эффектного ожерелья", которое могли носить самые влиятельные люди того времени.
Оле Мадсен, куратор Музея археологии Ставангерского университета, отметил уникальность находки: "Найти столько золота сразу — чрезвычайно необычно". Последняя похожая находка в Норвегии датируется 19-м веком.
"Учитывая место открытия и то, что мы знаем из других подобных находок, это, вероятно, вопрос либо о скрытых ценностях, либо о жертве богам в драматические времена", — сказал профессор Хакон Рейерсен.
Согласно норвежским законам, и Эрленд Боре, и землевладелец получат вознаграждение, точная сумма которого еще не определена.
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