Находка века. Норвежец сорвал джекпот, обнаружив золотой клад 6-го века (фото)

Эрленд Боре, 51-летний норвежец, прислушавшись к совету своего врача, который порекомендовал больше двигаться, приобрел металлоискатель и занялся поиском археологических объектов. Последняя находка превзошла все его ожидания.

Норвежец Эрленд Боре с помощью металлоискателя нашел клад золотых изделий 6-го века. Археологи считают, что этот артефакт является "находкой века" в стране, пишет NRK.no.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Это часть найденного золота, что делает его самым большим золотым сокровищем такого рода, найденным в Норвегии за последние 100 лет Фото: ANNIKEN CELINE BERGER / ARKEOLOGISK MUSEUM, UIS

В конце августа он поехал на остров Реннесой, где после нескольких часов поисков нашел лишь старые 10 пенни. Собираясь отправиться домой, он решил быстро обыскать скалу неподалеку. "Я увидел скалу, на которую бы залез, если бы шел от моря до сельской местности Реннесой", — говорит он.

Именно там мужчина услышал мощный сигнал металлоискателя. Сначала он подумал, что обнаружил алюминиевую обертку, но присмотревшись понял, что держит в руках золотые бусины. После этого мужчина сообщил о кладе археологам.

На монете стилистически изображена больная лошадь с высунутым языком и скрученным телом Фото: ANNIKEN CELINE BERGER / ARKEOLOGISK MUSEUM, UIS

В общем, найдено девять подвесок, три перстня и десять золотых бусин. Общий вес украшений составляет более 100 граммов и они датированы 500 годами нашей эры. Эти временные рамки вписывают их в исторический контекст Периода переселения Норвегии, который длился от 400 до примерно 550 года.

Специалисты из Археологического музея при Университете Ставангера и Совет округа Рогаланд исследуют место находки Фото: ANNIKEN CELINE BERGER / ARKEOLOGISK MUSEUM, UIS

Найденные кулоны называются брактеатами и, как считают исследователи, были частью "очень эффектного ожерелья", которое могли носить самые влиятельные люди того времени.

Оле Мадсен, куратор Музея археологии Ставангерского университета, отметил уникальность находки: "Найти столько золота сразу — чрезвычайно необычно". Последняя похожая находка в Норвегии датируется 19-м веком.

Золотой клад хорошо сохранился и имеет несколько мелких деталей. На золотых подвесках в центре выгравирована лошадь Фото: ANNIKEN CELINE BERGER / ARKEOLOGISK MUSEUM, UIS

"Учитывая место открытия и то, что мы знаем из других подобных находок, это, вероятно, вопрос либо о скрытых ценностях, либо о жертве богам в драматические времена", — сказал профессор Хакон Рейерсен.

Согласно норвежским законам, и Эрленд Боре, и землевладелец получат вознаграждение, точная сумма которого еще не определена.

Ранее Фокус писал о 3200-летней мумии, одетой в необычные штаны: они похожи на современные джинсы.