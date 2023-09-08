Совместит полезное с приятным. Новая разработка для видеоигр, проверяет зрение игроков

Заменив устаревший метод диагностики потери зрения на более эффективный и доступный, ученые дали людям возможность начать преждевременное лечение глаз при обнаружении проблем.

Видеоигры могут помочь в понимании и мониторинге здоровья наших глаз. Это удивительное открытие сделали исследователи из Стэнфордского медицинского института, которые нашли креативный способ следить за состоянием зрения с помощью видеоигр, пишет Technology Networks.

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Представьте себе видеоигру, где ваша способность замечать различия, быстро реагировать или даже различать цвета может дать подсказку о здоровье ваших глаз. Звучит интереснее, чем просто смотреть на таблицу, не так ли? Именно так и работает новое изобретение.

Вместо старомодного способа закрывать один глаз и читать по таблице, который является стандартом с 1862 г., исследователи разработали новый, более увлекательный и эффективный метод. Они представили индекс эффективности зрения (ИЭЗ). Этот инструмент, интегрированный в видеоигры, оценивает различные элементы зрения. Впечатляющим в этом подходе является то, что он не просто фокусируется на том, насколько четко вы видите, но и учитывает, насколько хорошо работают ваши глаза, мозг и тело в процессе обработки визуальных сигналов.

Старый и хорошо знакомый нам тест с буквенными таблицами имеет свои недостатки. Например, с его помощью нельзя определить, испытывает ли человек трудности с видением предметов при тусклом освещении, что может свидетельствовать о начале развития катаракты. Хизер Хадери и его команда осознали эти недостатки и задались целью разработать более тщательную оценку зрения. Результатом их научной работы стал ИЭЗ.

В ИЭЗ используются такие игры, как "Balloon Pop", где игроки должны лопнуть определенные шарики, основываясь на шаблонах, и "Picture Perfect", где участники настраивают характеристики изображения для достижения определенных цветовых уровней. Эти игры ставят перед игроками различные зрительные задачи, позволяя оценить состояние зрения в более широком диапазоне. А чтобы сделать этот индекс более понятным, он разработан по аналогии со шкалой IQ. Оценка 100 баллов является средней, а более высокие баллы свидетельствуют о более высоких показателях зрения.

В ходе исследования в эти игры играли как люди с известными заболеваниями глаз, так и те, у кого их не было. Авторы обнаружили заметные различия в результатах разных групп. Например, у тех, кто страдает диабетом или глаукомой, показатели были другими по сравнению с теми, кто не страдает никакими заболеваниями глаз.

Эти результаты очень важны, поскольку позволяют предположить, что в будущем резкое изменение результатов игры может быть ранним признаком проблем со зрением. Это можно сравнить со смарт-часами, предупреждающими о возможных нарушениях в работе сердца: игра не поставит диагноз, но подскажет, что пора обратиться к врачу.

Поскольку технология, лежащая в основе ИЭЗ, является адаптируемой, она может быть включена в такие популярные игры, как Fortnite или League of Legends. В эти игры играют миллионы людей, и если эти игроки будут делиться своими данными, это может дать богатую информацию для улучшения нашего понимания здоровья зрения и сделать возможным лечение заболеваний глаз на ранних стадиях.

Хадери представляет себе будущее, в котором наши отношения с технологиями будут более симбиотическими. Вместо того чтобы просто потреблять контент, мы будем взаимодействовать с машинами таким образом, чтобы они следили за нашим здоровьем и приносили пользу. Данное исследование — интересный шаг в этом направлении, позволяющий превратить часы, проведенные за играми, в потенциальную проверку здоровья. Кто бы мог подумать, что забота о глазах может быть такой увлекательной?

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.