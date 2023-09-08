Вредные Е-шки. Популярные пищевые добавки могут провоцировать болезни сердца

Ученые обнаружили связь между некоторыми популярными пищевыми добавками и развитием сердечной заболеваемости, призывая ограничить их потребление.

Пищевые добавки стали незаменимым ингредиентом во многих современных продуктах. Это маленькие компоненты, благодаря которым мороженое становится гладким, хлеб мягким, а некоторые продукты дольше хранятся на полке. Но согласно последним исследованиям, высокое потребление некоторых эмульгаторов может быть связано с серьезными проблемами здоровья сердца, пишет Medical News.

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Некоторые из этих пищевых добавок имеют название "эмульгаторы" и встречаются в самых разных популярных продуктах питания, от выпечки до шоколада. Эти добавки могут иметь различные названия, например, целлюлоза, моно- и диглицериды жирных кислот, или даже вещество, получаемое из красных морских водорослей, называемое каррагинан. Но эти ингредиенты, придавая нашим блюдам более привлекательный вид и вкус, могут иметь и некоторые отрицательные стороны.

Исследователи из Франции решили глубже разобраться в вопросе их вреда для здоровья нашего сердца. Они изучили около 95 442 взрослых, которые в течение многих лет вели подробные пищевые дневники в Интернете. Это были не просто записи по типу "я съел бутерброд", а с указанием точных марок и наименований продуктов, что позволило исследователям точно определить, какие добавки употреблял каждый человек. В ходе исследования, если у кого-либо из участников развивалось значительное сердечное заболевание, например, происходил инфаркт, это фиксировалось и сверялось с историей болезни.

Что же удалось выяснить авторам в итоге проделанной работы? Некоторые эмульгаторы, такие как целлюлоза (E460) и карбоксиметилцеллюлоза (E466), при употреблении в больших количествах, как оказалось, имеют связь с повышенным риском, связанным со здоровьем сердца. Еще несколько добавок с такими названиями, как моноглицериды и диглицериды жирных кислот (E471 и E472), также показали связь с сердечными заболеваниями.

Однако многие эмульгаторы также не проявили такой связи, так что это не означает, что все пищевые добавки можно огульно осуждать. Важно понимать, что данное исследование лишь констатировало наличие связи. Оно не доказывает, что эти эмульгаторы непосредственно вызывают проблемы с сердцем. Кроме того, в исследовании принимали участие в основном женщины, которые были в целом более образованными и имели более здоровые привычки, чем среднестатистический человек. Таким образом, полученные результаты могут быть применимы не ко всем.

Однако, учитывая важность здоровья нашего сердца, на это стоит обратить внимание. Исследователи считают, что для подтверждения полученных результатов необходимы дополнительные исследования. Они также подчеркивают, что, возможно, следует пересмотреть количество этих добавок в пищевых продуктах.

Пока же многие эксперты в области здравоохранения рекомендуют ограничить употребление продуктов с высокой степенью переработки. Это не только уменьшает воздействие этих добавок, но и помогает сократить количество других потенциально ненужных компонентов в нашем рационе. И хотя исследования в этой области еще не завершены, всегда полезно помнить о том, что проникает в наш организм с каждым приемом пищи.

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