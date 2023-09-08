Нетрадиционный ритуал проверки пола: зачем кресло с отверстием Папе Римскому

Самый необычный и, казалось бы, неудобный предмет для сидения в истории, это, наверное, "sedes stercoraria" или "навозное кресло". Этот загадочный стул сыграл уникальную роль в церковной истории Ватикана.

Согласно легенде, sedes stercoraria служил инструментом для нетрадиционного ритуала: новоизбранные Папы Римские должны были сесть на него, чтобы их половые органы осмотрели. Это делалось не для проверки здоровья, а чтобы убедиться в мужском поле Папы, пишет Big Think.

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Истоки этого своеобразного ритуала достигают противоречивой фигуры Папессы Иванны. Легенда гласит, что она, будучи трансчеловеком и большой ученой, смогла подняться до понтификата. Она служила Папой два года не вызывая подозрений, пока не умерла во время торжественной процессии от собора Святого Петра до собора Святого Иоанна Латеранского. Согласно легенде, у нее начались роды, которые и привели к смерти.

Эта история остается окутана тайной: историки не могут прийти к консенсусу относительно даты ее рождения, места рождения или точных временных границ ее папского правления. Разногласия существуют даже относительно века, в котором она могла жить: одни относят ее к одиннадцатому веку, а другие — к девятому.

Хотя правдивость легенды остается под вопросом, сама мысль о возможном существовании Папы, очевидно, вселила в Церковь достаточно трепета, чтобы спровоцировать создание печально известного стула. Новоизбранный Папа был обязан раздеться до пояса перед пристальной аудиторией и сесть на кресло, где врач проводил осмотр половых органов.

После этого интимного осмотра врач, как сообщается, обращался к толпе, провозглашая: "Duos habet et bene pendentes!", что переводится как "У него два (яичка) и они хорошо висят!", если верить историку Фернану Леруа.

Однако важно признать, что этот миф, каким бы интересным он ни был, является именно мифом. Этот необычный рассказ, похоже, является продуктом фантазии историков, которые стремились добавить веселья Ватикану. На самом деле, есть предположения, почему рассказы о sedes stercoraria в конечном итоге исчезли в неизвестности.

Одна из теорий утверждает, что в начале шестнадцатого века некоторые писатели с ироничным юмором предположили, что ритуал вышел из употребления из-за многочисленных бастардов, которых родили последние Папы, что не вызывало сомнений относительно их пола.

Тем не менее загадочная легенда о sedes stercoraria остается устойчивым свидетельством многогранной и часто своеобразной истории Ватикана.

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