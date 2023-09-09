Мутант-каннибал с РПП: голодный червь способен вырастить громадный рот и съесть сородичей

Изначально самый большой представитель своего вида способен в стрессовой ситуации трансформироваться в ужасающее чудовище, которое съест всех вокруг, кроме своих детенышей.

В почве нашей планеты обитает удивительный крошечный червячок, который при стрессе может вырастить необычайно большой рот и съесть своих собратьев. Его имя: Allodiplogaster sudhausi — вид червей, или нематод, который, помимо гастрономических привычек, выделяется уже тем, что он примерно в два раза больше своих ближайших сородичей, пишет Science.

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Ученые обнаружили, что, когда этот червь не получает нужной пищи, он претерпевает трансформацию. Вместо привычного маленького рта у него развивается огромный, и он превращается в так называемую "тератостоматическую морфу". Это причудливое длинное название, берет свое начало от греческого слова "чудовище" и с этим сложно не согласиться.

Изучая этих червей, ученые пробовали кормить их различными видами пищи, чтобы наблюдать за изменениями. Неожиданное открытие было сделано, когда червей кормили грибком Penicillium camemberti, который используется для производства некоторых из наших любимых сыров, таких как камамбер. Именно эта пища привела к тому, что у червя вырос гигантский рот.

Этот червь не прочь полакомиться другими червями, но от своих собственных детенышей он будет держаться подальше. Странно, что такой способностью обладает только Allodiplogaster sudhausi. Ученые полагают, что причиной такого поведения может быть уникальный набор генов, вдвое превышающий обычный.

Почему этот червь так поступает, спросите вы? Предполагается, что грибы могут быть недостаточно питательными для этих существ. Поэтому в голодные времена возможность обратиться к другим червям в качестве источника пищи с помощью выросшего большого рта может дать им преимущество в выживании. Хотя это может показаться несколько тревожным, многие животные, оказавшись в сложных условиях, могут прибегнуть к подобному поведению, хотя обычно не такому экстремальному, как наш извилистый друг.

По большому счету, понимание этих уникальных форм поведения может дать нам представление о том, как животные адаптируются и эволюционируют с течением времени и выживают в стрессовых условиях. Узнав больше об этом черве и его особых генах, мы, возможно, откроем двери для новых инноваций в различных сферах нашей жизни.

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