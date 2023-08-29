Беда пришла, откуда не ждали. Паразит, обитающий в питонах, впервые проник в мозг человека

Впервые в истории медицины страсть женщины к местной зелени привела к беспрецедентному и опасному заражению мозга червем-паразитом.

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В результате поразительного и пугающего открытия группа исследователей обнаружила живого семисантиметрового червя в мозге 64-летней австралийки. Этот круглый червь, обитающий, как известно, в ковровых питонах, стал первой находкой такого рода внутри человека. О том, как живущий в рептилиях паразит смог пробраться в человеческий организм пишет New Atlas.

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Жертва паразита часто собирала зелень варригала — растения, похожего на шпинат, у озера, где обитали ковровые питоны. Хотя у нее не было прямого контакта с этими змеями, предполагается, что она могла потрогать или съесть растение, содержащее яйца червя.

Этот червь, Ophidascaris robertsi, обычно обитает в пищеводе и желудке ковровых питонов. При испражнении змеи яйца червеца выводятся вместе с фекалиями. Червь каким-то образом попал из растения в организм женщины, выжил там и, в конечном итоге, пробрался в ее мозг.

Первыми признаками заражения паразитом были боли в животе, диарея и проблемы с дыханием. Первая серия анализов ничего не выявила, и врачи не знали, что им искать. Однако на следующий год когнитивные проблемы, такие как забывчивость и усугубляющаяся депрессия, привели к необходимости проведения МРТ головного мозга. И тогда в лобной доле был обнаружен живой и подвижный червь.

После того как червя извлекли из мозга, женщина прошла курс лечения, чтобы убедиться, что в ее организме не завелись другие черви, поскольку известно, что эти существа могут жить в организме хозяина в течение нескольких лет и успешно паразитировать там.

Подобные случаи напоминают нам о скрытых опасностях, таящихся в окружающей среде. Примерно 75% новых случаев заражения в мире за последние 30 лет перешли от животных к человеку. К счастью, этот конкретный червь не передается от человека к человеку, что исключает возможность крупномасштабной вспышки.

Однако это не локальный случай, поскольку эти змеи и паразит существуют и в других местах. Таким образом, в будущем мы можем слышать о подобных случаях из разных стран все чаще.

Исследователи подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасного питания и гигиены в качестве профилактики заражения этим и многими другими паразитами. Те, кто занимается садоводством или собирательством, должны тщательно мыть руки. Также необходимо мыть продукты, особенно если они собраны в дикой природе, и поддерживать чистоту в кухонных помещениях.

Несчастная женщина, находящаяся под постоянным наблюдением, проявила огромное терпение и мужество во время всего этого испытания и предоставила науке возможность задокументировать первый случай передачи паразита человеку, тем самым подготовив фундамент для будущих мер по упреждению и лечению подобных происшествий. По мере того как мир продолжает развиваться, подобные редкие случаи подчеркивают бесчисленные загадки и опасности, которые могут возникать на стыке мира людей и животных. Но благодаря бдительности, осведомленности и научным достижениям мы сможем спокойно и уверенно преодолевать эти неожиданности.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.