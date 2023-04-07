1000 и 1 ребенок Уробороса: Топ-10 самых больших змей в мире

От легендарной анаконды, которая послужила вдохновением для серии фильмов ужасов в 90-х, до невероятно разнообразных представителей вида питонов, в этом списке вы найдете поистине ужасающих исполинов и интересные факты он них и прочих змеях.

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Уроборос – древний мифический змей поедающий свой собственный хвост. Он олицетворяет цикличность вещей, таких как жизнь и смерть, созидание и разрушение, а также вечный цикл обновления. Этот символ встречается во многих культурах мира, включая Древний Египет, Грецию и Индию. В наше время символ Уробороса также был принят различными группами и организациями, включая алхимиков, гностиков. Его можно найти даже в некоторых видеоиграх. Но мы не будем углубляться в мир древних мифов, какими бы интересными они ни были. Данная статья, опубликованная Science Focus, будет посвящена не менее устрашающим и гигантским змеям, живущим в нашем мире по сей день. И многие из них скорее более заинтересованы в поедании представителей нашего вида и крупного скота, чем своего собственного хвоста.

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В этот список включены некоторые из самых больших по длине змей в мире. Для обеспечения точности измерений измерения проводились у диких змей, поскольку змеи в неволе обычно тяжелее и растут в длину благодаря обилию пищи. Однако важно отметить, что на вес и размер змеи могут влиять несколько факторов, что затрудняет сбор достоверных данных. Поэтому важно подходить к этому списку с некоторым скептицизмом.

10. Королевская коричневая змея — Pseudechis australis

Коричневая королевская змея Фото: wikipedia

Королевская коричневая змея, также известная как змея мулга, — ядовитый вид, обитающий на обширных территориях Австралии. В дикой природе она может достигать длины до 3,3 метра. Хотя ее яд не так смертоносен, как у других видов австралийских змей, при введении в больших количествах он может вызвать образование тромбов и повреждение мышц у человека.

9. Боа-констриктор — Boa constrictor

Боа-констриктор, в простонародье — удав Фото: wikipedia

Боа-констрикторы — неядовитые змеи, которые обычно встречаются в тропических районах Южной Америки. Они имеют широкий спектр цветов и узоров, что позволяет им сливаться с окружающей средой. В среднем они могут вырастать до 4 метров в дикой природе, причем самки обычно крупнее самцов.

8. Черная мамба — Dendroaspis polylepis

Черная мамба Фото: wikipedia

Черная мамба — очень опасная змея, которая может жить как на земле, так и на деревьях. Это одна из самых грозных змей в мире. Хотя ее средняя длина составляет около 3 м, в природе встречаются взрослые особи до 4,3-4,5 м. При угрозе эта змея может наносить стремительную череду укусов своими ультраострыми клыками и передвигаться со скоростью до 16 км/ч.

7. Индийский питон — Python molurus

Индийский или тигровый питон Фото: wikipedia

Индийский питон, также известный как Каа из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга и одноименного диснеевского фильма, — это неядовитая змея, которая передвигается медленно и тяжело. Самый длинный из зарегистрированных индийских питонов был найден в Пакистане, его длина составляла 4,6 м, а вес — 52 кг.

6. Королевская кобра — Ophiophagus hannah

Королевская кобра Фото: wikipedia

Королевская кобра — самая длинная ядовитая змея в этом списке, ее средняя длина составляет от 3,2 до 4 м, хотя одна особь в дикой природе достигала 5,85 м. Обычно они охотятся на других змей, включая других королевских кобр, но способны нанести смертельную дозу нейротоксичного яда человеку, если почувствуют угрозу.

5. Африканский скальный питон — Python sebae

Африканский скальный или иероглифовый питон Фото: wikipedia

Африканский скальный питон — самый крупный вид змей в Африке, относящийся к группе констрикторных. Известно, что из-за своих больших размеров они питаются обезьянами и крокодилами, вырастая в дикой природе до 6 метров в длину. Их можно узнать по характерной треугольной форме под глазами и рядам острых зубов.

4. Бирманский питон — Python bivittatus

Бирманский или темный тигровый питон Фото: wikipedia

Бирманский питон, который считается инвазивным видом во Флориде, США, из-за незаконной торговли домашними животными, может вырастать до 5 метров в длину. Рекордсменом по длине является "Малыш", который достиг 5,74 м, хотя есть неофициальные сообщения о том, что длина одной особи оценивается в 8,2 м.

3. Аметистовый питон — Morelia amethistina

Аметистовый питон Фото: wikipedia

Аметистовый питон, также известный как скраб-питон, обитает в Индонезии, Австралии и Папуа-Новой Гвинее. Он охотится на валлаби и мелких грызунов, прячась возле источников воды, и хорошо плавает. В дикой природе их средний рост составляет около 5 м, но считается, что они могут вырастать до 8,5 м.

2. Сетчатый питон — Python reticulatus

Сетчатый питон Фото: wikipedia

Сетчатый питон назван так из-за сетчатого или сетеподобного рисунка на его коже. В неволе самая длинная из зарегистрированных змей достигала 10 м в длину. В природе эти змеи, как правило, меньше, а самая длинная особь длиной 8 м была поймана в Малайзии в 2016 году.

1. Зеленая анаконда — Eunectes murinus

Анаконда, заглатывающая капибару (чучело в музее Франкфурта-на-Майне). Показана характерная растяжимость пасти змеи Фото: wikipedia

Зеленая анаконда, представитель семейства удавов, обитает в Южной Америке и может вырастать до 9 метров в длину. В отличие от ядовитых змей, она убивает свою жертву путем сдавливания. При среднем весе до 80 кг он считается одним из самых тяжелых видов змей, и есть сообщения о том, что его особи достигают 11 метров. Однако из-за удаленности места обитания подтвердить такие наблюдения сложно.

Если список этих ползающих жутких исполинов еще не отпугнул вас и вы жаждите больше интересных фактов о них, ниже вы можете прочитать 7 дополнительных интересных фактов о змеях:

Змеи плотоядны и не могут переваривать пищу, как это делают млекопитающие. Вместо этого у них есть уникальная пищеварительная система, которая позволяет им заглатывать добычу целиком и переваривать ее в течение нескольких недель.

Некоторые виды змей могут скользить по воздуху, это поведение известное как "полет". Хотя на самом деле они не летают, они могут спускаться с деревьев и скользить по воздуху на небольшие расстояния.

Змеи обладают уникальным обонянием, которое помогает им находить добычу, товарищей и хищников. Они используют свои языки для сбора частиц запаха из воздуха, а затем возвращают их в специальный орган во рту, называемый органом Якобсона.

Некоторые виды змей способны размножаться бесполым путем, то есть они могут производить потомство без спаривания с другой особью. Этот процесс известен как партеногенез.

Внутренний тайпан, также известный как "свирепая змея", обладает самым сильным ядом среди всех змей в мире. Его яд достаточно силен, чтобы убить человека всего за 45 минут.

Некоторые виды змей имеют специализированные приспособления, позволяющие им охотиться под водой. Например, зеленая анаконда может задерживать дыхание на 10 минут, пока охотится за добычей в реках и ручьях.

Самая большая в мире ископаемая змея, названная титанобоа, была обнаружена в Колумбии в 2009 году. Она жила около 60 миллионов лет назад, ее длина составляла около 12.8 метров, а вес — более 1133 килограмм.

Ранее Фокус писал про интересную особенность змей. Они используют удивительную технику "катания колесом" дабы спастись от хищников.