1000 и 1 ребенок Уробороса: Топ-10 самых больших змей в мире
От легендарной анаконды, которая послужила вдохновением для серии фильмов ужасов в 90-х, до невероятно разнообразных представителей вида питонов, в этом списке вы найдете поистине ужасающих исполинов и интересные факты он них и прочих змеях.
Уроборос – древний мифический змей поедающий свой собственный хвост. Он олицетворяет цикличность вещей, таких как жизнь и смерть, созидание и разрушение, а также вечный цикл обновления. Этот символ встречается во многих культурах мира, включая Древний Египет, Грецию и Индию. В наше время символ Уробороса также был принят различными группами и организациями, включая алхимиков, гностиков. Его можно найти даже в некоторых видеоиграх. Но мы не будем углубляться в мир древних мифов, какими бы интересными они ни были. Данная статья, опубликованная Science Focus, будет посвящена не менее устрашающим и гигантским змеям, живущим в нашем мире по сей день. И многие из них скорее более заинтересованы в поедании представителей нашего вида и крупного скота, чем своего собственного хвоста.
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В этот список включены некоторые из самых больших по длине змей в мире. Для обеспечения точности измерений измерения проводились у диких змей, поскольку змеи в неволе обычно тяжелее и растут в длину благодаря обилию пищи. Однако важно отметить, что на вес и размер змеи могут влиять несколько факторов, что затрудняет сбор достоверных данных. Поэтому важно подходить к этому списку с некоторым скептицизмом.
10. Королевская коричневая змея — Pseudechis australis
Королевская коричневая змея, также известная как змея мулга, — ядовитый вид, обитающий на обширных территориях Австралии. В дикой природе она может достигать длины до 3,3 метра. Хотя ее яд не так смертоносен, как у других видов австралийских змей, при введении в больших количествах он может вызвать образование тромбов и повреждение мышц у человека.
9. Боа-констриктор — Boa constrictor
Боа-констрикторы — неядовитые змеи, которые обычно встречаются в тропических районах Южной Америки. Они имеют широкий спектр цветов и узоров, что позволяет им сливаться с окружающей средой. В среднем они могут вырастать до 4 метров в дикой природе, причем самки обычно крупнее самцов.
8. Черная мамба — Dendroaspis polylepis
Черная мамба — очень опасная змея, которая может жить как на земле, так и на деревьях. Это одна из самых грозных змей в мире. Хотя ее средняя длина составляет около 3 м, в природе встречаются взрослые особи до 4,3-4,5 м. При угрозе эта змея может наносить стремительную череду укусов своими ультраострыми клыками и передвигаться со скоростью до 16 км/ч.
7. Индийский питон — Python molurus
Индийский питон, также известный как Каа из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга и одноименного диснеевского фильма, — это неядовитая змея, которая передвигается медленно и тяжело. Самый длинный из зарегистрированных индийских питонов был найден в Пакистане, его длина составляла 4,6 м, а вес — 52 кг.
6. Королевская кобра — Ophiophagus hannah
Королевская кобра — самая длинная ядовитая змея в этом списке, ее средняя длина составляет от 3,2 до 4 м, хотя одна особь в дикой природе достигала 5,85 м. Обычно они охотятся на других змей, включая других королевских кобр, но способны нанести смертельную дозу нейротоксичного яда человеку, если почувствуют угрозу.
5. Африканский скальный питон — Python sebae
Африканский скальный питон — самый крупный вид змей в Африке, относящийся к группе констрикторных. Известно, что из-за своих больших размеров они питаются обезьянами и крокодилами, вырастая в дикой природе до 6 метров в длину. Их можно узнать по характерной треугольной форме под глазами и рядам острых зубов.
4. Бирманский питон — Python bivittatus
Бирманский питон, который считается инвазивным видом во Флориде, США, из-за незаконной торговли домашними животными, может вырастать до 5 метров в длину. Рекордсменом по длине является "Малыш", который достиг 5,74 м, хотя есть неофициальные сообщения о том, что длина одной особи оценивается в 8,2 м.
3. Аметистовый питон — Morelia amethistina
Аметистовый питон, также известный как скраб-питон, обитает в Индонезии, Австралии и Папуа-Новой Гвинее. Он охотится на валлаби и мелких грызунов, прячась возле источников воды, и хорошо плавает. В дикой природе их средний рост составляет около 5 м, но считается, что они могут вырастать до 8,5 м.
2. Сетчатый питон — Python reticulatus
Сетчатый питон назван так из-за сетчатого или сетеподобного рисунка на его коже. В неволе самая длинная из зарегистрированных змей достигала 10 м в длину. В природе эти змеи, как правило, меньше, а самая длинная особь длиной 8 м была поймана в Малайзии в 2016 году.
1. Зеленая анаконда — Eunectes murinus
Зеленая анаконда, представитель семейства удавов, обитает в Южной Америке и может вырастать до 9 метров в длину. В отличие от ядовитых змей, она убивает свою жертву путем сдавливания. При среднем весе до 80 кг он считается одним из самых тяжелых видов змей, и есть сообщения о том, что его особи достигают 11 метров. Однако из-за удаленности места обитания подтвердить такие наблюдения сложно.
Если список этих ползающих жутких исполинов еще не отпугнул вас и вы жаждите больше интересных фактов о них, ниже вы можете прочитать 7 дополнительных интересных фактов о змеях:
- Змеи плотоядны и не могут переваривать пищу, как это делают млекопитающие. Вместо этого у них есть уникальная пищеварительная система, которая позволяет им заглатывать добычу целиком и переваривать ее в течение нескольких недель.
- Некоторые виды змей могут скользить по воздуху, это поведение известное как "полет". Хотя на самом деле они не летают, они могут спускаться с деревьев и скользить по воздуху на небольшие расстояния.
- Змеи обладают уникальным обонянием, которое помогает им находить добычу, товарищей и хищников. Они используют свои языки для сбора частиц запаха из воздуха, а затем возвращают их в специальный орган во рту, называемый органом Якобсона.
- Некоторые виды змей способны размножаться бесполым путем, то есть они могут производить потомство без спаривания с другой особью. Этот процесс известен как партеногенез.
- Внутренний тайпан, также известный как "свирепая змея", обладает самым сильным ядом среди всех змей в мире. Его яд достаточно силен, чтобы убить человека всего за 45 минут.
- Некоторые виды змей имеют специализированные приспособления, позволяющие им охотиться под водой. Например, зеленая анаконда может задерживать дыхание на 10 минут, пока охотится за добычей в реках и ручьях.
- Самая большая в мире ископаемая змея, названная титанобоа, была обнаружена в Колумбии в 2009 году. Она жила около 60 миллионов лет назад, ее длина составляла около 12.8 метров, а вес — более 1133 килограмм.
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