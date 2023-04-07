1000 та 1 дитина Уробороса: Топ-10 найбільших змій у світі

Від легендарної анаконди, яка послужила натхненням для серії фільмів жахів у 90-х, до неймовірно різноманітних представників виду пітонів, у цьому списку ви знайдете воістину жахливих велетнів і цікаві факти про них та інших змій.

Related video

Уроборос – древній міфічний змій, який поїдає свій власний хвіст. Він уособлює циклічність речей, таких як життя та смерть, творення та руйнування, а також вічний цикл оновлення. Цей символ зустрічається в багатьох культурах світу, включно зі Стародавнім Єгиптом, Грецією та Індією. У наш час символ Уробороса також був прийнятий різними групами та організаціями, включно з алхіміками, гностиками. Його можна знайти навіть у деяких відеоіграх. Але ми не заглиблюватимемося у світ давніх міфів, хоч би якими цікавими вони були. Дана стаття, опублікована Science Focus, буде присвячена не менш страхітливим та гігантським зміям, що живуть у нашому світі донині. І багато хто з них скоріше більш зацікавлені в поїданні представників нашого виду та великої худоби, ніж свого власного хвоста.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У цей список включені деякі з найбільших за довжиною змій у світі. Для забезпечення точності вимірювань вимірювання проводилися у диких змій, оскільки змії в неволі зазвичай важчі та ростуть у довжину завдяки великій кількості їжі. Однак важливо зазначити, що на вагу і розмір змії можуть впливати кілька факторів, що ускладнює збір достовірних даних. Тому важливо підходити до цього списку з деяким скептицизмом.

10. Королівська коричнева змія — Pseudechis australis

Коричнева королівська змія Фото: wikipedia

Королівська коричнева змія, також відома як змія мулга, – отруйний вид, що мешкає на великих територіях Австралії. У дикій природі вона може досягати довжини до 3,3 метра. Хоча її отрута не така смертоносна, як в інших видів австралійських змій, при введенні у великих кількостях вона може спричинити утворення тромбів і пошкодження м'язів у людини.

9. Боа-констриктор — Boa constrictor

Боа-констриктор, у народі — удав Фото: wikipedia

Боа-констриктори – неотруйні змії, які зазвичай зустрічаються в тропічних районах Південної Америки. Вони мають широкий спектр кольорів і візерунків, що дозволяє їм зливатися з навколишнім середовищем. У середньому вони можуть виростати до 4 метрів у дикій природі, причому самки зазвичай більші за самців.

8. Чорна мамба — Dendroaspis polylepis

Чорна мамба Фото: wikipedia

Чорна мамба – дуже небезпечна змія, яка може жити як на землі, так і на деревах. Це одна з найгрізніших змій у світі. Хоча її середня довжина становить близько 3 м, у природі зустрічаються дорослі особини до 4,3-4,5 м. У разі загрози ця змія може наносити стрімку низку укусів своїми ультрагострими іклами та пересуватися зі швидкістю до 16 км/год.

7. Індійський пітон — Python molurus

Індійський або тигровий пітон Фото: wikipedia

Індійський пітон, також відомий як Каа з "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга та однойменного діснеївського фільму, – це неотруйна змія, яка пересувається повільно та важко. Найдовший із зареєстрованих індійських пітонів був знайдений у Пакистані, його довжина становила 4,6 м, а вага – 52 кг.

6. Королівська кобра — Ophiophagus hannah

Королівська кобра Фото: wikipedia

Королівська кобра – найдовша отруйна змія в цьому списку, її середня довжина становить від 3,2 до 4 м, хоча одна особина в дикій природі досягала 5,85 м. Зазвичай вони полюють на інших змій, включно з іншими королівськими кобрами, але здатні завдати смертельну дозу нейротоксичної отрути людині, якщо відчують загрозу.

5. Африканський скельний пітон — Python sebae

Африканський скельний або ієрогліфовий пітон Фото: wikipedia

Африканський скельний пітон – найбільший вид змій в Африці, що належить до групи констрикторних. Відомо, що через свої великі розміри вони харчуються мавпами та крокодилами, виростаючи в дикій природі до 6 метрів у довжину. Їх можна впізнати за характерною трикутною формою під очима і рядами гострих зубів.

4. Бірманський пітон — Python bivittatus

Бірманський чи темний тигровий пітон Фото: wikipedia

Бірманський пітон, який вважається інвазивним видом у Флориді, США, через незаконну торгівлю домашніми тваринами, може виростати до 5 метрів у довжину. Рекордсменом за довжиною є "Малюк", який досяг 5,74 м, хоча є неофіційні повідомлення про те, що довжина однієї особини оцінюється у 8,2 м.

3. Аметистовий пітон — Morelia amethistina

Аметистовий пітон Фото: wikipedia

Аметистовий пітон, також відомий як скраб-пітон, мешкає в Індонезії, Австралії та Папуа-Новій Гвінеї. Він полює на валлабі та дрібних гризунів, ховаючись біля джерел води, та добре плаває. У дикій природі їхній середній зріст становить близько 5 м, але вважається, що вони можуть виростати до 8,5 м.

2. Сітчастий пітон — Python reticulatus

Сітчастий пітон Фото: wikipedia

Сітчастий пітон названий так через сітчастий або сіткоподібний малюнок на його шкірі. У неволі найдовша із зареєстрованих змій досягала 10 м у довжину. У природі ці змії, як правило, менші, а найдовшу особину завдовжки 8 м було спіймано в Малайзії у 2016 році.

1. Зелена анаконда — Eunectes murinus

Анаконда, що заковтує капібару (чучело у музеї Франкфурта-на-Майні). Показано характерну розтяжність пащі змії Фото: wikipedia

Зелена анаконда, представник сімейства удавів, мешкає в Південній Америці та може виростати до 9 метрів у довжину. На відміну від отруйних змій, вона вбиває свою жертву шляхом здавлювання. При середній вазі до 80 кг він вважається одним з найважчих видів змій, і є повідомлення про те, що його особини досягають 11 метрів. Однак через віддаленість місця проживання підтвердити такі спостереження складно.

Якщо список цих моторошних велетнів, що повзають, ще не відлякав вас та ви жадаєте більше цікавих фактів про них, нижче ви можете прочитати 7 додаткових цікавих фактів про змій:

Змії м'ясоїдні та не можуть перетравлювати їжу, як це роблять ссавці. Натомість у них є унікальна травна система, яка дає їм змогу заковтувати здобич цілком і перетравлювати її протягом декількох тижнів.

Деякі види змій можуть ковзати по повітрю, ця поведінка відома як "політ". Хоча насправді вони не літають, вони можуть спускатися з дерев і ковзати повітрям на невеликі відстані.

Змії мають унікальний нюх, який допомагає їм знаходити здобич, товаришів та хижаків. Вони використовують свої язики для збору частинок запаху з повітря, а потім повертають їх у спеціальний орган у роті, званий органом Якобсона.

Деякі види змій здатні розмножуватися безстатевим шляхом, тобто вони можуть виробляти потомство без спарювання з іншою особиною. Цей процес відомий як партеногенез.

Внутрішній тайпан, також відомий як "люта змія", має найсильнішу отруту серед усіх змій у світі. Його отрута досить сильна, щоб убити людину всього за 45 хвилин.

Деякі види змій мають спеціалізовані пристосування, що дають їм змогу полювати під водою. Наприклад, зелена анаконда може затримувати дихання на 10 хвилин, поки полює за здобиччю в річках і струмках.

Найбільшу у світі викопну змію, названу титанобоа, було виявлено в Колумбії 2009 року. Вона жила близько 60 мільйонів років тому, її довжина становила близько 12.8 метрів, а вага – понад 1133 кілограми.

Раніше Фокус писав про цікаву особливість змій. Вони використовують дивовижну техніку "катання колесом", щоб урятуватися від хижаків.