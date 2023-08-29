Біда прийшла, звідки не чекали. Паразит, що мешкає в пітонах, уперше проник у мозок людини

Уперше в історії медицини пристрасть жінки до місцевої зелені призвела до безпрецедентного й небезпечного зараження мозку черв'яком-паразитом.

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У результаті вражаючого і лякаючого відкриття група дослідників виявила живого семисантиметрового черв'яка в мозку 64-річної австралійки. Цей круглий черв'як, що мешкає, як відомо, у килимових пітонах, став першою знахідкою такого роду всередині людини. Про те, як паразит, що живе в рептиліях, зміг пробратися в людський організм, пише New Atlas.

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Жертва паразита часто збирала зелень варігала — рослини, схожої на шпинат, біля озера, де мешкали килимові пітони. Хоча в неї не було прямого контакту з цими зміями, припускають, що вона могла доторкнутися або з'їсти рослину, яка містить яйця хробака.

Цей черв'як, Ophidascaris robertsi, зазвичай мешкає в стравоході та шлунку килимових пітонів. Під час випорожнення змії яйця червця виводяться разом із фекаліями. Черв'як якимось чином потрапив із рослини в організм жінки, вижив там і, зрештою, пробрався в її мозок.

Першими ознаками зараження паразитом були болі в животі, діарея і проблеми з диханням. Перша серія аналізів нічого не виявила, і лікарі не знали, що їм шукати. Однак наступного року когнітивні проблеми, такі як забудькуватість і посилення депресії, призвели до необхідності проведення МРТ головного мозку. І тоді в лобовій частці було виявлено живого і рухливого хробака.

Після того як хробака витягли з мозку, жінка пройшла курс лікування, щоб переконатися, що в її організмі не завелися інші черв'яки, оскільки відомо, що ці істоти можуть жити в організмі господаря впродовж кількох років і успішно паразитувати там.

Подібні випадки нагадують нам про приховані небезпеки, що таяться в навколишньому середовищі. Приблизно 75% нових випадків зараження у світі за останні 30 років перейшли від тварин до людини. На щастя, цей конкретний черв'як не передається від людини до людини, що виключає можливість великомасштабного спалаху.

Однак це не локальний випадок, оскільки ці змії та паразит існують і в інших місцях. Таким чином, у майбутньому ми можемо чути про подібні випадки з різних країн дедалі частіше.

Дослідники наголошують на необхідності дотримання правил безпечного харчування та гігієни як профілактики зараження цим та багатьма іншими паразитами. Ті, хто займається садівництвом або збиранням, повинні ретельно мити руки. Також необхідно мити продукти, особливо якщо вони зібрані в дикій природі, і підтримувати чистоту в кухонних приміщеннях.

Нещасна жінка, яка перебуває під постійним наглядом, проявила величезне терпіння і мужність під час усього цього випробування і надала науці можливість задокументувати перший випадок передачі паразита людині, тим самим підготувавши фундамент для майбутніх заходів із запобігання та лікування таких подій. У міру того як світ продовжує розвиватися, подібні рідкісні випадки підкреслюють незліченні загадки і небезпеки, які можуть виникати на стику світу людей і тварин. Але завдяки пильності, обізнаності та науковим досягненням ми зможемо спокійно і впевнено долати ці несподіванки.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.