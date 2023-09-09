Несмотря на то, что Бородинская битва закончилась в пользу Наполеона, Александр I отметил ее участников наградами, а Кутузов получил звание генерал-фельдмаршала. Благодаря сохранившимся резервам, французы заставили русские войска отступить, и 14 сентября они заняли Москву.

В четверг, 7 сентября, исполнилось 211 лет со дня битвы под Москвой между русскими и французскими войсками: в историю эта битва вошла как битва при Бородино. Апостроф напомнил о старом "жесте доброй воли" российской империи, показав преемственность России в военном деле.

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Та битва была очень масштабной, схожа на "битву народов" в Лейпциге 1813 года. В русском представлении она символизирует не просто важный этап в борьбе против Наполеона, но и является своеобразным отражением "триумфа русского оружия против западных захватчиков". Но действительно ли все было так?

Нож в спину

Летом 1812 года армия Франции начала инвазию в Россию, хотя ранее был подписан Тильзитский мир. Согласно этому договору обе страны должны были поддерживать друг друга во всех военных конфликтах. Однако российский монарх Александр I выступил за роспуск Варшавского герцогства, что было интерпретировано Наполеоном как старт войны.

В начале сентября того года французы приблизились к Москве, после того как захватили Смоленск и встретили сопротивление у Шевардинского редута. Наполеон намеревался устроить решающую битву с русскими, которая могла бы определить исход конфликта между двумя странами. Однако русские войска избегали прямого столкновения с хорошо подготовленным врагом, продолжая отступать вглубь страны.

Луи-Франсуа Лежен — Бородинское сражение 7 сентября 1812 года Фото: Wikipedia

7 сентября (или 26 августа по старому календарю) 1812 года началась Бородинская битва: армии французов и их союзников (в частности, Варшавское герцогство, Королевство Италия, Рейнский Союз и Неаполитанское королевство) сошлись с русскими войсками, команду над которыми вели Петр Багратион и Михаил Барклай-де-Толли.

Жест доброй воли

Битва продолжалась более половины суток: французы взяли под контроль центральные и левобережные позиции русских войск, но после завершения боевых действий Наполеон решил вернуть свое войско на исходные места. Уже на следующий день, из-за больших потерь, Кутузов дал приказ отступить.

Отмечено, что в этом сражении потери составили от 28 до 50 тысяч человек с обеих сторон. Независимо от поражения в Бородино, в России 8 сентября отмечается как День воинской славы.

Ранее Фокус писал о бедах, которые постигли Наполеона и его семью после поражения в Французско-Российской войне 1812 года. Неудачное вторжение Франции в Россию привело к его отречению в 1814 году и вынужденной ссылке. Его сын, под именем герцога Рейхштадтского, проживал в Австрии, вдали от наследия отца.

Также Фокус говорил о возможном новом "жесте доброй воли" от оккупантов. Украинские подразделения давят на позиции ВС РФ в селе Вербовом в Запорожье. Хотя те бьют из артиллерии, но российские пропагандисты не верят, что удержат населенный пункт.