Археологи нашли на территории Ужгородского замка древний медальон: он принадлежал иезуитам (фото)

На одной стороне медальона в профиль изображен святой Франциск Ксаверий, а на другой — святой Игнатий Лойола. Их считают основателями Общества Иисуса или же Ордена иезуитов.

Во время археологических раскопок руин церкви на территории Ужгородского замка найден иезуитский медальон. О находке рассказал Владимир Мойжес, историк, кандидат исторических наук, директор Археологического музея Ужгородского национального университета. Детали опубликованы на Mukachevo.net.

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На одной стороне медальона в профиль изображен святой Франциск Ксаверий, а на другой — святой Игнатий Лойола. Эти лица почитаются как католические святые и основатели Общества Иисуса, широко известного как Орден иезуитов.

В исторических источниках можно найти, что в середине 17 века Янош Другет, тогдашний хозяин города, пригласил иезуитов поселиться в Ужгороде. В 1773 году иезуиты покинули город, вынужденные это сделать из-за декрета Папы Климента XIV, который ликвидировал орден.

Относительно датировки этой находки, доктор Мойжеш уточняет: "Как можно датировать находку? Например, по письменным источникам. Исходя из даты канонизации Игнатия Лойолы и Франциска Ксаверия (1622) и года разрушения церкви (1728), мы определяем хронологические границы".

Доктор Владимир Мойжес также объясняет, что нынешние раскопки прежде всего сосредоточены на остатках средневековой римско-католической церкви Святого Юрия на территории замка. Это церковное сооружение занимает значительную площадь, и ожидается, что проект раскопок продлится примерно пять лет.

Среди наиболее значимых находок на сегодня — сабля, датированная первой половиной 17-го века, найденная в одной из крипт. К сожалению, все крипты стали жертвами грабителей в 18 веке, оставив археологам только те предметы, которые не заинтересовали грабителей, такие как украшения из недрагоценных металлов и бусы, или же те, что уцелели под толстым слоем земли по счастливой случайности.

Руины замковой церкви, в которой подписали Ужгородскую унию Фото: Википедия

Церковь святого Юрия существовала с 13 по 18 век. Древнейшие документальные упоминания о ней датируются 1248 годом. В 1646 году на территории церкви святого Юрия подписали Ужгородскую церковную унию, акт церковного объединения 63 священников Мукачевской православной епархии с Римом. Однако в 1728 году пожар уничтожил церковь.

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